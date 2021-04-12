Сегодняшний день в народе называется днем Иоанна Лествичника.

Христиане в этот день почитают преподобного Иоанна Лествичника, автора богословского сочинения «Лествица райская». Он был монахом Синайского монастыря. В отшельничестве он прожил до глубокой старости.

По представлениям наших предков в этот день домой сильно шалит и не узнает своих хозяев. Он бьет домашних зверей, ломает вещи в доме и раскидывает сани по двору. Крестьяне после заката надежно запирали домашних животных, чтобы ничто им не навредило. Домового задабривали кашей и булочками.

В этот день крестьяне молились Лествичнику, чтобы он послал на землю урожайные дожди. Хозяйки в этот день готовили печенье из песочного теста в форме лестниц. Они символизировали путь в небеса. Такую сдобу также пекли на поминки, чтобы помочь душе покойного достичь небесного царства.

Погодные приметы 12 апреля

Черешня зацвела - пришло время сеять свеклу и кукурузу.

Птицы вьют гнезда на солнечном месте - к прохладному лету.

Если гуси высоко летят, то дождей много будет, а если низко - мало.

Ветер и гром сегодня предвещают холодную весну.

Зацвел одуванчик - лето будет коротким.

На березе уже есть листва, а на ольхе еще нет – лето будет засушливым;

Пчелы начинают вылетать из улья - в ближайшие дни будет хорошая погода.

12 апреля именины

Именины у Ивана, Софрония, Зосимы и Захара.

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Автор: Екатерина Пулатова