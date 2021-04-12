Христиане в этот день почитают преподобного Иоанна Лествичника, автора богословского сочинения «Лествица райская». Он был монахом Синайского монастыря. В отшельничестве он прожил до глубокой старости.
По представлениям наших предков в этот день домой сильно шалит и не узнает своих хозяев. Он бьет домашних зверей, ломает вещи в доме и раскидывает сани по двору. Крестьяне после заката надежно запирали домашних животных, чтобы ничто им не навредило. Домового задабривали кашей и булочками.
В этот день крестьяне молились Лествичнику, чтобы он послал на землю урожайные дожди. Хозяйки в этот день готовили печенье из песочного теста в форме лестниц. Они символизировали путь в небеса. Такую сдобу также пекли на поминки, чтобы помочь душе покойного достичь небесного царства.
Погодные приметы 12 апреля
Черешня зацвела - пришло время сеять свеклу и кукурузу.
Птицы вьют гнезда на солнечном месте - к прохладному лету.
Если гуси высоко летят, то дождей много будет, а если низко - мало.
Ветер и гром сегодня предвещают холодную весну.
Зацвел одуванчик - лето будет коротким.
На березе уже есть листва, а на ольхе еще нет – лето будет засушливым;
Пчелы начинают вылетать из улья - в ближайшие дни будет хорошая погода.
12 апреля именины
Именины у Ивана, Софрония, Зосимы и Захара.
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