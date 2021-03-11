Православная церковь 11 марта почитает память святителя Порфирия (346-420), епископа иерусалимского. Он посвятил жизнь возведению и украшению храмов, распространению идей христианства. По молитве Порфирия в период засухи Бог послал на землю дожди, после чего многие уверовали в христианство.
Наши предки 11 марта избегали красивых женщин, поскольку верили, что в этот день в них могут вселяться кикиморы. Кикимора может заманить мужчину в лес и забрать у него силу, или даже убить. В этот день существовало много других запретов. Нельзя сажать вербу - можно накликать быструю смерть, нельзя плевать в реку, иначе онемеешь, а также нельзя держать веревку в руках, иначе в доме будет повешеный.
Считается, что если человек родился 11 марта - его в жизни ждет очень великая любовь. Этот день считается очень хорошим для рыбалки - хорошо клюет язь, окунь, плотва.
Погодные приметы 11 марта
- Верба уже зацвела - к хорошей погоде.
- Дождь пошел - к погожему лету.
- Дует южный или юго-западный ветер - скоро оттепель.
- Если туман стоит утром, то будет плохая погода, а если вечером - потепление.
Выпавший в этот день снег скоро растает, но он предвещает холодное и сырое лето.
Птицы свили гнезда на солнечной стороне - к холодному лету, а если в тени - к жаркому.
Сильный ветер дует - значит, скоро закончатся заморозки.
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