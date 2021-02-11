11 февраля в народе известен как Страшной день, День избиения младенцев.

11 января Православная церковь почитает память 14 тысяч убитых при царе Ироде младенцев. Этот эпизод описан в Евангелии от Матфея. Ирод разгневался, когда волхвы, придя почтить память Иисуса, не сообщили царю о его местоположении. Тогда Ирода приказал избить всех младенцев Вифлеема в возрасте до 2 лет. Считается, что Иисуса спасло явление ангела, который ночью велел семье покинуть город. Пострадавшие от Ирода младенцы чествуются в лике святых как первые, кто пострадал за Христа.

В народе сегодня проводили заговоры и гадания на суженого. Девушки оставляли в сарае подвешенный к потолку гребень. Утром смотрели, есть ли на нем волосы и какого они цвета - таким будет цвет шевелюры будущего мужа.

Было популярным гадание с помощью петуха. На столе кусок хлеба, щепотку крупы, ножницы, уголь, золу, монетки, миску с водой и зеркало. Выносили петуха и смотрели, что он клюнет первым. Если клюнет хлеб - к урожаю, крупу - к богатству, если золу, то суженый будет кочегаром, ножницы – портным, воду - моряком, монетки - богачом, зеркало - щеголем. Если птица выберет уголь, то девушке всю жизнь в девках быть.

11 февраля считалось грустным и несчастливым днем. Обычно в этот день стояли суровые морозы, а крестьяне ждали оттепели. Считалось, что ночью по земле в этот день бродит злая сила, поэтому из дома не выходили без надобности. В этот день жгли большие и высокие костры, чтобы с дровами сгорели печали.

Молодежь проводила время за посиделками и рассказывание небылиц. Взрослые читали детям сказки и поучительные истории. Детей не выпускали из дома и берегли, а грудничкам клали в колыбель цветок чертополоха, чтобы защитить от злых сил. В церкви молились о здоровье детей.

Погодные приметы 11 февраля

Звезды на небе ярко мерцают - к сильным морозам.

Если дым от костра идёт вверх, то будет похолодание, а если стелится по земле - к оттепели.

Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.

Облака находятся очень низко - к стуже и густому снегу.

Если в этот день теплая погода, то весна будет теплой и ранней.

Метель в этот день предвещает пасмурный июль.

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Автор: Екатерина Пулатова