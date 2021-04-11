В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского. Он прославился борьбой с язычеством и идолопоклонством. Он неоднократно страдал за христианскую веру и обращал в неё людей.
В этот день отмечали праздник березы. 11 апреля было принято посещать березовые рощи и обнимать деревья. Обнимали стволы деревьев и прислушивались к их шуму. Также активно собирали березовый сок. Приходить к дереву лучше всего на рассвете.
Березы также высаживали возле дома, чтобы они защитили жилище от молнии и несчастий. Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки. А при уборке конюшни или хлева оставляли несколько березовых ветвей, чтобы животные дали много потомства. Ломать ветки березы в этот день нельзя, но можно подбирать их с земли.
Погодные приметы 11 апреля
- Гром - к похолоданию.
- Ливень сегодня - к богатому урожаю овса;
- Береза выбросила листья раньше ольхи - лето будет засушливым.
- С березы обильно льется сок - лето будет ненастным.
Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель.
Облачный закат солнца - к дождю.
11 апреля именины
Именины у Кирилла, Марка, Иоанна, Евстафия, Михаила и Ивана.
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