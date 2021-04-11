В народном календаре этот день получил названия Берещенье – праздник березы, Марков день, Иван-пустынник, Кирилл.

В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского. Он прославился борьбой с язычеством и идолопоклонством. Он неоднократно страдал за христианскую веру и обращал в неё людей.

В этот день отмечали праздник березы. 11 апреля было принято посещать березовые рощи и обнимать деревья. Обнимали стволы деревьев и прислушивались к их шуму. Также активно собирали березовый сок. Приходить к дереву лучше всего на рассвете.

Березы также высаживали возле дома, чтобы они защитили жилище от молнии и несчастий. Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки. А при уборке конюшни или хлева оставляли несколько березовых ветвей, чтобы животные дали много потомства. Ломать ветки березы в этот день нельзя, но можно подбирать их с земли.

Погодные приметы 11 апреля

Гром - к похолоданию.

Ливень сегодня - к богатому урожаю овса;

Береза выбросила листья раньше ольхи - лето будет засушливым.

С березы обильно льется сок - лето будет ненастным.

Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель.

Облачный закат солнца - к дождю.

11 апреля именины

Именины у Кирилла, Марка, Иоанна, Евстафия, Михаила и Ивана.

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Автор: Екатерина Пулатова