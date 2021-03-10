Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Он прославился как ревностный православный христианин, почитатель икон и аскет. Тарасий жил в бедности и скромности, помогал бедным, больным и голодным, исцелял недуги и мало спал.
Святой Тарас очень мало спал, за что его прозвали Бессонным. В день памяти этого святого запрещалось спать днём и вечером. Человека, нарушившего этот запрет, постигнет кумоха - сильная лихорадка с ломотой в ногах и спине. Считалось, что лихорадка целует человека во сне или нападает на дороге. Если кумоху подхватил путешественник, он возвращался к месту, где его настигла болезнь, и читал специальный заговор.
Лихорадку лечили сильным испугом человека или святой водой, которой обмывали иконы. Травники лечили недуг отварами и чаями. В этот день старались удерживаться от поездок на лошади, поскольку такие путешествия считались наиболее уязвимыми перед лихорадкой.
10 марта пользовался дурной славой у наших предков. Этот день считался несчастливым и полным неприятностей. Запрет на дневной сон касался только взрослых и детей постарше, а малышей можно укладывать спать. Чтобы прогнать кумоху из дома, на столе раскладывали 12 кукол ручной работы, которые обозначали 12 сестер-лихорадок.
Погодные приметы 10 марта
- Хорошая погода сегодня знаменует пригожее лето.
- Снегопад сегодня - к дождливой и холодной неделе перед Пасхой.
- Вороны много каркают - к дождливому лету.
- Снег с дождем предвещает разлив рек.
Гром в этот день предвещает похолодание.
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