В народном календаре этот день получил названия Тарас-кумашник, Тарасий бессонный.

Православная церковь 10 марта почитает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Он прославился как ревностный православный христианин, почитатель икон и аскет. Тарасий жил в бедности и скромности, помогал бедным, больным и голодным, исцелял недуги и мало спал.

Святой Тарас очень мало спал, за что его прозвали Бессонным. В день памяти этого святого запрещалось спать днём и вечером. Человека, нарушившего этот запрет, постигнет кумоха - сильная лихорадка с ломотой в ногах и спине. Считалось, что лихорадка целует человека во сне или нападает на дороге. Если кумоху подхватил путешественник, он возвращался к месту, где его настигла болезнь, и читал специальный заговор.

Лихорадку лечили сильным испугом человека или святой водой, которой обмывали иконы. Травники лечили недуг отварами и чаями. В этот день старались удерживаться от поездок на лошади, поскольку такие путешествия считались наиболее уязвимыми перед лихорадкой.

10 марта пользовался дурной славой у наших предков. Этот день считался несчастливым и полным неприятностей. Запрет на дневной сон касался только взрослых и детей постарше, а малышей можно укладывать спать. Чтобы прогнать кумоху из дома, на столе раскладывали 12 кукол ручной работы, которые обозначали 12 сестер-лихорадок.

Погодные приметы 10 марта

Хорошая погода сегодня знаменует пригожее лето.

Снегопад сегодня - к дождливой и холодной неделе перед Пасхой.

Вороны много каркают - к дождливому лету.

Снег с дождем предвещает разлив рек.

Гром в этот день предвещает похолодание.

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Автор: Екатерина Пулатова