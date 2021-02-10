10 февраля в народе называют Ефремов день или День домового.

10 февраля в народном календаре славян – Ефремов день. Сегодня почитают память преподобного Ефрема Сирина. День ещё известный как День домового. Домой в славянской мифологии - это дух жилища, защитник дома, который может принимать облик животного или человека. Увидеть домового - очень дурной знак, который предвещает смерть. 10 февраля считается днем рождения домового. В этот день пытались задобрить духа и чествовали его.

Считалось, что если домой злится, то он может замучить до смерти домашнее животное или украсть ребенка, которого наругали. Сегодня в доме нельзя ссориться. Нельзя чтобы в доме было грязно и неубрано, иначе домой рассердится. Сегодня убирали и чистили печь, так как верили, что дух живет за ней.

При переезде и путешествии домового приглашали с собой. По дому разбрасывали монетки, лоскутки, кусочки хлеба. 10 февраля в углу дома ставили миску с молоком или кашей и куском хлеба перед сном. Предки верили, что в полночь домой вылазит из печи и пробует угощение, после чего на целый год становился добрым и послушным. Святой Ефрем считается покровителем насекомых, поэтому сегодня нельзя убивать дома сверчков, тараканов и пауков.

Погодные приметы 10 февраля

На Ефремов день хорошо клюет рыба.

Ветреный день предвещает сырое лето.

Густой воздух над лесом - к непогоде и дождям.

Кора деревьев черная - к оттепели.

В печной или каминной трубе загудел ветер - к большим морозам.

Если дым от костра стелится по земле, то скоро начнется метель.

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Автор: Екатерина Пулатова