В народе сегодняшняя дата получила названия Илларион – выверни оглобли.

Православная церковь чтит сегодня память монаха Илариона Нового. С юности он хранил обет целомудрия и безмолвия. За жизнь он совершил множество чудесных исцелений, а также мог управлять погодой с помощью молитвы.

Погода к сегодняшнему дню становилась совсем теплой, а снег таял окончательно. В этот день зимний транспорт обычно заменяли на летний. В этот день славили мать-и-мачеху, которая символизирует наступление тепла. Если этот цветок уже распустился - это считалось очень хорошей приметой.

В этот день нельзя ссориться, иначе мириться очень долго будете. Также нельзя разорять птичьи гнезда. Хорошей приметой считается изготовить и повесить скворечницу сегодня.

Погодные приметы 10 апреля

Утром туман и иней - будет хороший урожай овощей, фруктов и злаков

Слышны раскаты грома - вскоре пойдут затяжные дожди.

Дождь - к урожайному году.

Яркое солнце перед закатом - будет продолжительное ненастье.

10 апреля именины

Именины у Лазаря, Стефана, Евстратия, Василия, Николая и Ильи.

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Автор: Екатерина Пулатова