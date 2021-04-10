Православная церковь чтит сегодня память монаха Илариона Нового. С юности он хранил обет целомудрия и безмолвия. За жизнь он совершил множество чудесных исцелений, а также мог управлять погодой с помощью молитвы.
Погода к сегодняшнему дню становилась совсем теплой, а снег таял окончательно. В этот день зимний транспорт обычно заменяли на летний. В этот день славили мать-и-мачеху, которая символизирует наступление тепла. Если этот цветок уже распустился - это считалось очень хорошей приметой.
В этот день нельзя ссориться, иначе мириться очень долго будете. Также нельзя разорять птичьи гнезда. Хорошей приметой считается изготовить и повесить скворечницу сегодня.
Погодные приметы 10 апреля
- Утром туман и иней - будет хороший урожай овощей, фруктов и злаков
- Слышны раскаты грома - вскоре пойдут затяжные дожди.
- Дождь - к урожайному году.
- Яркое солнце перед закатом - будет продолжительное ненастье.
10 апреля именины
Именины у Лазаря, Стефана, Евстратия, Василия, Николая и Ильи.
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