Сегодня церковь чтит память праведной Мариамны, которая вместе с другими апостолами проповедовала Евангелие. После её проповеди многие люди отказывались от язычества и принимали христианскую веру. За это её заключили в темницу, но жители города освободили её.
В этот день в средневековой Руси встречали Новый год. У наших предков до XIX века сохранилась традиция не работать 1 марта. В народе этот день также называют днем Кикиморы. Она совершает мелкие неприятности и иногда выходит из своего жилища, предчувствуя опасность.
Читайте такжеЛунный календарь стрижек на март 2021 года: удачные и неудачные дни для новой прическиВ средневековой Руси 1 марта называли днем Ярилы - бога Солнца. В этот день беременные женщины выходили на улицу погреться под солнцем, чтобы ребенок родился крепким и здоровым. Повитухи топили полуденный снег и мылись им, чтобы принять ребенка чистыми руками. Если ночью выпадал снег, матери отправляли сыновей чистить дорогу, чтобы завлечь счастье в дом.
1 март выгоняли скот на пастбище на Ярилину росу и пасли, пока роса не спадет. А селяне катались в росе по полям, чтобы обрети здоровье. Знахари читали заговоры для людей от самоубийства, поскольку в этот день наложил на себя руки апостол Иуда - предатель Иисуса.
Погодные приметы 1 марта
- Какой первый день марта - такой и вся весна будет.
Облака высоко и быстро плывут - к хорошей погоде.
Вороны громко каркают - к холодам.
Если в первый день весны наступил паводок, значит, весной будет много грызунов и вредителей.
Туманное утро - к плохой погоде летом.
Снегопад в этот день сулит хорошую рыбалку.
Вам также может быть интересно:
- Лунный календарь на март: лучшие и неблагоприятные дни первого месяца весны
- Гороскоп для Близнецов на март 2021 года - будьте раскрепощёнными и любопытными
- Гороскоп для Козерогов на март 2021: будьте позитивнее и романтичнее
- Гороскоп на март 2021 для Рыб: доверьтесь интуиции и займитесь бытом
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram