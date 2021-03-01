В народе этот день называют Ярилин день, Ярило, Маремьяна-кикимора.

Сегодня церковь чтит память праведной Мариамны, которая вместе с другими апостолами проповедовала Евангелие. После её проповеди многие люди отказывались от язычества и принимали христианскую веру. За это её заключили в темницу, но жители города освободили её.

В этот день в средневековой Руси встречали Новый год. У наших предков до XIX века сохранилась традиция не работать 1 марта. В народе этот день также называют днем Кикиморы. Она совершает мелкие неприятности и иногда выходит из своего жилища, предчувствуя опасность.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на март 2021 года: удачные и неудачные дни для новой прическиВ средневековой Руси 1 марта называли днем Ярилы - бога Солнца. В этот день беременные женщины выходили на улицу погреться под солнцем, чтобы ребенок родился крепким и здоровым. Повитухи топили полуденный снег и мылись им, чтобы принять ребенка чистыми руками. Если ночью выпадал снег, матери отправляли сыновей чистить дорогу, чтобы завлечь счастье в дом.

1 март выгоняли скот на пастбище на Ярилину росу и пасли, пока роса не спадет. А селяне катались в росе по полям, чтобы обрети здоровье. Знахари читали заговоры для людей от самоубийства, поскольку в этот день наложил на себя руки апостол Иуда - предатель Иисуса.

Погодные приметы 1 марта

Какой первый день марта - такой и вся весна будет.

Облака высоко и быстро плывут - к хорошей погоде.

Вороны громко каркают - к холодам.

Если в первый день весны наступил паводок, значит, весной будет много грызунов и вредителей.

Туманное утро - к плохой погоде летом.

Снегопад в этот день сулит хорошую рыбалку.

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Автор: Екатерина Пулатова