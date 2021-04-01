В народном календаре эта дата получила такие названия: Дарья – грязные проруби, Дарья-пролубница, грязнопролубка, поплавиха, Хрисанф.

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии. Они умерли за веру во время гонений на христиан в Риме. Они были женатой парой и ревностными христианами. За отказ принимать язычество их приговорили к казни.

В день святой мученицы Дарии тают ручьи, на дорожках образовывается вода. В это время дороги покрывают желтые лужи. Наши предки говорили: "На Хрисанфа и Дарью мутятся проруби." В этот день женщины белили холсты - вытканные полотна стелили на снег.

Считается, что 1 марта просыпается и начинает шалить домовой. Чтобы он не натворил беды, его пытались обмануть или подшутить. Девушки в этот день водили парней за нос, чтобы в будущем женихи их не обманули. Незамужние девицы шли к пруду или ручью и умывали лицо холодной водой. Это должно было привлечь жениха.

Погодные приметы 1 апреля

Какая сегодня погода, такой она будет 1 октября.

Вешняя вода шумит - летом будут хорошие травы.

Ночью не видно звезд - к потеплению.

Верба зацвела - пора оборудовать пчелиные улья.

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Автор: Екатерина Пулатова