Сегодняшний день в народе получил названия Агафий-полухлебник, Агафьин день.

5 февраля Православная церковь почитает память священномученика Климента. Он родился в 258 году на территории современной Турции. В 12-летнем возрасте Климент осиротел. Перед смертью мать предсказала, что он примет мученическую смерть за Христа. Климент вел добродетельную жизнь, стал епископом. Во времена гонений на христиан его бросили в темницу и склоняли к язычеству, но он не поддавался. Затем его отправили к императору Максимиану, который также его пленил. Вскоре его убили воины города, а гонения на христиан прекратились.

В народе день называют Агафий-полухлебник. Крестьяне осматривали амбары и оценивали, сколько припасов осталось до весны. Амбары приводили в порядок, чистили и выметали закрома, чинили стены и окна.

Хозяйки в этот день пекли пироги с курицей, которые символизировали достаток и счастье. Каждый член семьи обязательно съедал по кусочку пирога. А его остатки не выбрасывали, а отдавали скотине.

В этот день нельзя смотреть ночью на падающие звезды - можно привлечь смерть родных. Если путник или странник будет проходить мимо дома - его обязательно пригласят в дом и накормят. Считается, что если ребенок родился 5 февраля, он вырастет тружеником и будет иметь крепкое здоровье.

Погодные приметы 5 февраля

Синица с утра кричит - к морозам.

Гуси и утки купаются в снегу - к оттепели.

Если сегодня выпало много снега, то будет хороший урожай зерна.

Какая сегодня первая половина дня - таким будет январь в следующем году.

Белки по деревьям скачут - к скорой оттепели.

Солнечный день сегодня сулит раннюю весну.

Морозный и солнечный день предвещают жаркий август.

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Автор: Екатерина Пулатова