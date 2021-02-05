5 февраля Православная церковь почитает память священномученика Климента. Он родился в 258 году на территории современной Турции. В 12-летнем возрасте Климент осиротел. Перед смертью мать предсказала, что он примет мученическую смерть за Христа. Климент вел добродетельную жизнь, стал епископом. Во времена гонений на христиан его бросили в темницу и склоняли к язычеству, но он не поддавался. Затем его отправили к императору Максимиану, который также его пленил. Вскоре его убили воины города, а гонения на христиан прекратились.
В народе день называют Агафий-полухлебник. Крестьяне осматривали амбары и оценивали, сколько припасов осталось до весны. Амбары приводили в порядок, чистили и выметали закрома, чинили стены и окна.
Хозяйки в этот день пекли пироги с курицей, которые символизировали достаток и счастье. Каждый член семьи обязательно съедал по кусочку пирога. А его остатки не выбрасывали, а отдавали скотине.
В этот день нельзя смотреть ночью на падающие звезды - можно привлечь смерть родных. Если путник или странник будет проходить мимо дома - его обязательно пригласят в дом и накормят. Считается, что если ребенок родился 5 февраля, он вырастет тружеником и будет иметь крепкое здоровье.
Погодные приметы 5 февраля
- Синица с утра кричит - к морозам.
- Гуси и утки купаются в снегу - к оттепели.
- Если сегодня выпало много снега, то будет хороший урожай зерна.
- Какая сегодня первая половина дня - таким будет январь в следующем году.
- Белки по деревьям скачут - к скорой оттепели.
- Солнечный день сегодня сулит раннюю весну.
- Морозный и солнечный день предвещают жаркий август.
Вам также может быть интересно:
- Сексуальный гороскоп на февраль 2021: кого ждут самые жгучие ночи
- Лунный календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для стрижки и покраски волос
- Прогноз карт таро на февраль 2021 года для всех знаков - какую судьбу обещают карты
- Лунный гороскоп питания 5 февраля - что нельзя есть сегодня
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram