В 2021 приоритеты меняются, следующие 20 лет мы будем жить по другим принципам - это духовные ценности, истина, объединение людей, свобода, равенство, братство.

21 декабря – уникальный день в 2020 году. Происходит сразу три важных астрологических события.

Об этом рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Итак:

- в 00:08 по киевскому времени Меркурий переходит в земной знак Козерога, где он в гостях у Сатурна;

- в 12:03 по киевскому времени Солнце перейдет в знак Козерога, т.е. это День Зимнего Солнцестояния;

- в 20:18 по киевскому времени две планеты – гиганта Юпитер и Сатурн соединятся в первом градусе Водолея.

Меркурий - самая близкая к Солнцу планета, отвечает за логическое мышление, коммуникации, способность получать, обрабатывать и передавать информацию. В греческой мифологии Гермес – это Меркурий – посредник, покровитель дорог, путешественников и торговли, а также – изворотливости, хитрости, обмана, воровства. Он перемещался в крылатых сандалиях, был посланником Богов, отвечал за юношей, учебу, гимнастику, различные науки и ремесла, письменность, ораторский дар, красноречие, способности что-либо делать руками. С 21 декабря 2020 по 8 января 2021, Меркурий движется по знаку Козерога, которым управляет Сатурн – Хранитель Времени, планета ограничений, норм и правил.

Читайте такжеНазваны самые красивые мужчины по знаку ЗодиакаЭтот транзит Меркурия приведет наши мысли в порядок – мы будем подходить к решению вопросов более практично и прагматично, учитывать все детали и принимать верные решения. В этот период не стоит торопиться и делать поспешные выводы. Результат приходит медленно и за счет собственных усилий и способностей. В деловых переговорах не следует выходить за рамки конкретной установленной темы, нужно как никогда соблюдать субординацию и придерживаться формальных правил. Это прекрасная возможность подумать и осознать все, что связано с вопросами карьеры, профессионального развития, репутации и социальных достижений.

21 декабря Солнце из знака Стрельца перейдет в знак Козерога, т.е. это так называемое рождение нового Солнца – день начинает удлиняться. Отличное время для проведения практик, которые помогут улучшить жизнь. В этот день не стоит оставаться в одиночестве. Проведите это время в кругу семьи, друзей или близких. Либо просто прогуляйтесь, посетите интересные места, с кем-то познакомьтесь. Предки в древности верили, что если соблюсти все традиции этого дня – год будет удачным. По славянским поверьям, в это время борьбы Тьмы и Света, но в итоге, Свет побеждает и Мир обновляется. Во всех культурах День Зимнего Солнцестояния считался наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов.

Энергетика обновления и перехода от Тьмы к Свету способствует тому, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое в свою жизнь. День подходит для создания намерений, связанных с темой обновления, закладывания новых личных циклов и планирования, определения своей роли в обществе. Внимательно отслеживайте всю информацию, которая поступает к вам — скорее всего она окажется важной и полезной для вас в дальнейшем.

День 21 декабря 2020 года ознаменован началом нового социального цикла – раз в 20 лет бывает соединение социальных планет – Юпитера и Сатурна. Предыдущее соединение было в знаке Тельца – в 2000 году. С 2000 по 2020 год весь мир жил по принципу Тельца – копить, иметь, владеть. Телец - земной знак Зодиака, и стихия Земли диктовала миру свои условия 20 лет. В этот период появилось много событий и конфликтов, связанных с территориями, деньгами, имуществом. Большинство людей жили обособленно, каждый сам себе на уме. На первом месте были материальные ценности. Не удивительно, что многие бизнесмены сейчас терпят убытки, сокращают свои производства, закрывают проекты.

В 2021 приоритеты меняются, следующие 20 лет мы будем жить по другим принципам - это духовные ценности, истина, объединение людей, свобода, равенство, братство. Необходимые ответы нельзя найти внутри самого себя — прежде всего, следует определить свое место в обществе.

Водолей – знак воздушной стихии, управляется Ураном, связан с информацией и современными технологиями – все это получит своё максимальное развитие. Уран, управитель Водолея, движется по знаку своего падения – по Тельцу, будет здесь до 2026 года, а это значит, что деньги можно заработать, стать успешным и независимым только в том случае, если умеешь пользоваться Интернет пространством. Социальные сети, Ютуб и Телеграм-каналы, просто необходимы, чтобы не остаться на обочине жизни. Уход от старых шаблонов и стандартов, что является довольно сложным для многих, внедрение оригинальных и креативных идей, стремление к достижению цели, во что бы то ни стало, порой, преодолевая препятствия – все это принесет успех.

Главное, не отказываться от намеченных целей, хотя внешнее сопротивление будет огромным - ведь в 2021 Уран, управитель Водолея, в напряженном аспекте с Сатурном и Юпитером. Обостряется социальное напряжение, затрудняется взаимопонимание между представителями разных поколений. Сторонники консервативного подхода рискуют многое потерять, поэтому пока не поздно, принимайте меры.

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Автор: УНИАН