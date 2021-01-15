Скорпионы сейчас могут превратиться в лучшую версию себя, поэтому сидеть и ждать у моря погоды не нужно.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют уже в ближайшую неделю.

Об этом пишет slovofraza.

Удача ожидает водителей и тех, кто должен отправиться в командировку. Это идеальное время для людей, которые находятся в поисках новой работы. Эксперты рекомендуют Львам правильно распоряжаться своей денежной энергетикой. Если есть лишние деньги, лучше не давать никому взаймы. Если денег нет, не нужно брать в долг. Все это будет крайне опасным.

Скорпион

Скорпионы сейчас могут превратиться в лучшую версию себя, поэтому сидеть и ждать у моря погоды не нужно. Пришла пора действовать решительно и бескомпромиссно. Большой успех ожидает тех людей, которые заняты поисками новой работы.

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Автор: УНИАН