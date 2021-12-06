Мария говорит, что президент – добрый человек.

Гуцульская мольфарка Мария погадала на тарелке с теплым воском и озвучила предсказание для президента Украины Владимира Зеленского.

Обряд она провела во время съемок программы "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Читайте также"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": названа дата премьеры второго сезона"Кто-то за Зеленским следит и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то уничтожить. Он в опасности", – утверждает мольфарка.

По ее прогнозу, Зеленский не добудет свою каденцию и уйдет сам. Мария говорит, что президент – добрый человек, но не может выполнить все обещания.

Смотрите видео с 17:44

Ранее украинская мольфарка Мария дала прогноз по будущему нашей страны и пообещала ей процветание при женщине-президенте.

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Автор: Ольга Робейко