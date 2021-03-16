В период транзита Меркурия по знаку Рыбы, многие люди становятся очень мнительными в общении с другими людьми, сомневаются в своих чувствах, часто не доверяют друг другу.

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, не отходит от него дальше 28 градусов. Меркурий символизирует мышление как восприятие и обмен товарами и информацией, ее анализ, оценку. Также, взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций. Обучение, прежде всего конкретное, практичное, а не духовно-философское.

16 марта в 00:27 по киевскому времени Меркурий входит в знак Рыбы, Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном в этот день. Меркурий в Рыбах имеет статус изгнания и падения, что акцентирует вопросы ментального здоровья в этот период. Люди с тонкой душевной организацией подвержены перепадам настроения, они как бы погружаются в себя, сложнее выражать себя через слово и дело. Но это творческий период, приходит вдохновение, люди становятся душевнее, в то же время снижается концентрация внимания, вероятны ошибки там, где требуется точность и логика, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеСтало известно, как ведут себя знаки Зодиака, которые изменяютВ период транзита Меркурия по знаку Рыбы, многие люди становятся очень мнительными в общении с другими людьми, сомневаются в своих чувствах, часто не доверяют друг другу. Рыбы — водный знак. Люди склонны копить обиды в этот период. Многим трудно вслух говорить о своих эмоциях, больше склонны держать их при себе или показывать чувства и эмоции образно, через творчество. Не особенно удается логически делать выводы, сложнее учиться и воспринимать информацию. Серьезные решения принимаются под влиянием эмоций и чувств, о чем впоследствии можно пожалеть.

Ключевые даты транзита Меркурия по знаку Рыбы следующие:

21 марта формируется гармоничный аспект Меркурий – Уран, точный секстиль - 22 марта ночью, что способствует появлению новых и оригинальных идей, интуиция позволяет найти выход из ситуации, которая ранее казалась неразрешимой. Возможно неожиданное поступление приятной или нужной информации.

23 марта формируется напряженный аспект Меркурий – Марс, его действие будет ощущаться также и 24 марта. Нервозность, беспокойство, раздражительность толкают к поспешным, необдуманным действиям, неуместной критике или провокационному поведению. При общении с другими следует постараться собрать всю свою сдержанность, иначе могут возникнуть проблемы в профессиональной деятельности. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с огнем, острыми предметами, техникой.

30 марта – Меркурий соединяется с Нептуном - ощущение реальности ослабевает. Люди склонны строить иллюзии, обманывать друг друга, плести интриги. В целом это неблагоприятный день для общественных контактов, переговоров или решения задач, когда необходимо заглянуть в самую суть дела. При этом в этот день усиливается творческое воображение и подсознательные процессы. Появляется склонность к принятию алкоголя и других средств, меняющих сознание.

4 апреля в 06:41 по киевскому времени Меркурий входит в знак Овна.

О влиянии транзитного Меркурия на все знаки Зодиака:

ОВЕН: возможно поступление неточной информации или неверных указаний, вводящих вас в заблуждение. Поломка автомобиля или задержка средств общественного транспорта могут нарушить ваши планы. Помните об осторожности, доверяйте фактам.

ТЕЛЕЦ: поток информации и общения, направленный в вашу сторону в тот период, содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность и извлечь пользу из сложившейся ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ: в этот период cложно решить даже простые задачи. Возможна поломка телефона, потеря мелкой, но важной вещи. Появляется много забот и хлопот, возникают головные боли. Старайтесь внимательно вникать во все пункты документов.

РАК: хороший период для налаживания взаимоотношений с коллегами, соседями, родственниками и близкими людьми. Идеи и информация, которые вы используете, и деятельность, в которой вы будете участвовать, повлекут за собой быстрый прогресс.

ЛЕВ: нейтральный период по всем сферам. Задачи решаются, бизнес, творческие проекты развиваются медленно, но уверенно. Поскольку загруженность работой небольшая, этот период лучше посвятить семье, романтике, взаимоотношениям с детьми.

ДЕВА: cложно оказывать влияние на окружающих вас людей. Ваши идеи в это время не находят поддержки коллег и партнеров. Самостоятельная работа, собственные творческие проекты также продвигаются с трудом.

ВЕСЫ: приходится приспосабливаться к обстоятельствам, под кого-то подстраиваться. Возникает необходимость решать множество бытовых вопросов. Ваше повседневное расписание будет переполнено мелкими делами, сообщениями и информацией.

СКОРПИОН: период повышенной творческой активности, любви, развития бизнеса. Полученные вами информация или новости, могут касаться вашего ребенка или романтического партнера. Не спешите всему верить.

СТРЕЛЕЦ: в этот период вполне вероятны стрессы, связанные с получением информации, идеями или общением. Возможна критика в ваш адрес. Старайтесь проявить терпение – это поможет преодолеть все препятствия и успешно завершить все ваши планы.

КОЗЕРОГ: Это время благоприятно самостоятельной работы, а также для переписки и сбора информации. Ваши действия, правильно подобранные слова, могут вдохновить коллектив, внушить чувство уверенности и обозначить реальные перспективы.

ВОДОЛЕЙ: у вас появится шанс приобрести некий уникальный опыт или информацию. Успех, сопутствующий вам в этот период, является результатом нестандартных взглядов и подходов. Вас никто не собьет с намеченного пути.

РЫБЫ: это время поиска идей и методов, вы найдете именно ту информацию, в которой нуждаетесь. Постоянный поток сведений будет поступать к вам со всех сторон. Полученная информация, поездки и новые знакомства, побуждают вас к творчеству.

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Автор: УНИАН