С 4 марта по 23 апреля - наилучший период, чтобы начать действовать, возобновить старые проекты, проявить инициативу, уволиться и прийти на новую работу.

4 марта в 05:30 утра Марс входит в знак Близнецы и будет двигаться по этому знаку до 23 апреля до 14:49. Воздушные Близнецы усиливают Огненный Марс.

С 4 марта по 23 апреля - наилучший период, чтобы начать действовать, возобновить старые проекты, проявить инициативу, уволиться и прийти на новую работу. Марс, планета активности, воли, физической силы, движется по знаку воздушной стихии – Близнецам, отвечающий за ментальную сферу, мышление. Это способствует эффективной интеллектуальной деятельности. Замыслы находят свое воплощение в успешных действиях. Транзиты Меркурия, как управителя Близнецов, оказывает большое влияние на проявление энергий Марса, пока он движется по этому знаку, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверятьДо 16 Марта Меркурий в Водолее - усиливает стремление к свободе и независимости. Основной мотив к действию в этот период – объединение и коллективная деятельность.

До 21 марта напряжение Венеры и Марса способствует интенсивным любовным взаимоотношениях, страстным встречам, это будет период ярких, запоминающихся романтических свиданий и даже если отношения окажутся недолговечны, то оставят в памяти приятные воспоминания. После Весеннего Равноденствия 20 марта, ситуация изменится, напряжение уйдет и результаты будут достигнуты, если до этого не тратили время зря и активно работали.

С 16 марта по 3 апреля, Меркурий, управитель знака Близнецы, движется по знаку Рыбы и строит напряженный аспект к Марсу. Добиться чего-нибудь в то время непросто, но вполне возможно, если не отказываться от цели при первом же препятствии. Проблемы возникают из-за неточной информации или из-за неверного расчета времени. В этот период чаще ломаются автомобили, опоздания случаются из-за задержки средств общественного транспорта. Неудачный период для покупки машины или другого оборудования.

С 20-х чисел марта формируются гармоничные аспекты Солнца и Венеры к Марсу. Формируется секстиль Марса и Сатурна, вообще, с 20 по 22 марта очень хорошие дни для активности по всем жизненным сферам, самочувствие значительно улучшится.

21 марта Марс в гармоничном аспекте с Сатурном, Венера входит в знак Овна, формируется Меркурий в гармоничном аспекте с Ураном – точный секстиль ночью 22 марта, а значит сильная энергия этих транзитов будет оказывать положительное влияние также и 22 марта, у многих появится шанс либо приобрести что-то уникальное, а может быть это будет знакомство с интересными людьми. Успех в этот период ждет тех, кто готов применять нестандартный взгляд и подход в любой жизненной сфере.

24 марта Марс в напряженном аспекте с Меркурием, добиться чего-нибудь в этот день, очень непросто. Неточная информация, поломка автомобиля или задержка средств общественного транспорта нарушают планы.

25 марта Венера и Солнце соединяются в Овне, мощное влияние этих планет будут также 26 и 27 марта, одновременно с этим происходит соединение Марса и Северного Узла в Близнецах, что благоприятно для долгосрочного планирования. В эти энергетически сильные дни можно сделать очень много, усиливаются амбиции. Даже у пассивных людей появляется вдохновение и страсть к достижениям. Транзиты планет в 20-х числах марта благоприятствуют позитивному взгляду на происходящее, способствуют исполнению желаний, но необходимы действия с вашей стороны.

30 марта соединение Нептуна и Меркурия, формируется гармоничный аспект Венеры и Сатурна - благоприятное завершение месяца, появляется возможность благополучно сочетать бизнес с удовольствиями. Творческие идеи воплощаются в реальных образах и форме. Прислушивайтесь к советам коллег и партнеров старшего поколения.

31 марта гармоничный аспект Сатурна и Солнца, его действие будет ощущаться также и 1 апреля, будни становятся праздником, предоставляется возможность творческого подхода к своим повседневным обязанностям. Упорная и планомерная работа обещает успешные перспективы.

С 4 по 19 апреля Меркурий, который управляет Марсом в Близнецах, движется по знаку управления Марсом – по Овну. Взаимная рецеция по управлению – планеты усиливают друг друга, здесь взаимная помощь. В это время резко активизируется общение, но люди не склонны слышать друг друга, все разговоры сводятся к себе же. Минус этого периода в том, что все рассуждают, говорят не умолкая, но до конкретных дел могут и не дойти.

6 апреля Венера в секстиле с Марсом, это гармоничный аспект, обстоятельства складываются благополучно для личных взаимоотношений, предоставляется возможность воплотить в реальность романтические или творческие желания. В деловой сфере намечаются благоприятные перспективы.

9 апреля Марс в напряженном аспекте с Нептуном, есть вдохновение, но нет организации и дисциплины. Прежде, чем что-то делать, все хорошо спланируйте и тщательно продумайте. Лень - главное препятствие, которое необходимо преодолеть в этот день.

10 апреля Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном, а Венера в гармоничном аспекте с Юпитером, приносят позитивные возможности в социальной сфере. Благополучно решаются все вопросы, связанные с зарубежьем, высшим образованием, дальними путешествиями. Возможен успех в издательском бизнесе, хороший день для запуска рекламы.

12 апреля Марс и Солнце в гармоничном аспекте, действие его продлится до 15 апреля, а Венера в напряженном аспекте с Плутоном, склонность к здоровой конкуренции и усиление физической активности, способствует достижении целей. Если вы давно планировали заняться спортом, улучшить свой внешний вид – время пришло. Вы быстро достигнете желаемых результатов - вы обретете прекрасную форму, укрепите здоровье и повысите уверенность в себе. Более того, физические нагрузки помогут избежать конфликтов, т.к. квадратура Венеры с Плутоном – непростой аспект, разногласия могут привести к разрывам взаимоотношений.

14 апреля продолжается действие гармоничного аспекта Марса с Солнцем, Венера входит в знак Тельца, в статус своего управления, что принесет гармонию в сферу партнерства и финансовых дел.

15 апреля Солнце и Юпитер в гармоничном аспекте, успех зависит от приобретения и демонстрации знаний и опыта. Если есть что сказать и уверенно владеете темой – смело говорите, если есть пробелы в какой-либо сфере, то лучше промолчать. Хороший день для начала обучения или курсов повышения квалификации.

14 и 15 апреля благоприятны для рекламной деятельности, для взаимоотношений с иностранцами. Хороший день для получения юридических консультаций, решения споров, дел судебного и правового характера.

16 апреля Солнце в напряженном аспекте с Плутоном, сложный день, возможно давление со стороны вышестоящих. Чтобы чего-либо достичь, требуются сила воли, выносливость и упорство. По возможности, отложите все важные дела на завтра.

17 апреля Марс в гармоничных аспектах с Юпитером и Меркурием, огненно-воздушная конфигурация «Бисекстиль», формирует благоприятную атмосферу для социальной активности. Позитивный потенциал будет также ощущаться и 18 апреля. Эта конфигурация дает большие потенциальные возможности к позитивным изменениям, не смотря на внешние напряженные обстоятельства. Отличный день для презентаций, проведения и посещения обучающих тренингов, рекламы, планирования зарубежных поездок.

19 апреля Солнце и Меркурий соединяются в Овне и переходят в знак Тельца. Внешний фон меняется, Меркурий, управляющий Марсом – планетой активности, физической силы, способствует уменьшению скорости и интенсивность действий. Но зато результат от любой деятельности будет долгосрочный и основательный. Такая атмосфера продержится до момента выхода Марса из знака Близнецы – до 23 апреля 14:49 по киевскому времени. В эти 5 дней многие будут действовать осторожно, появляется склонность сомневаться в целесообразности этих действий, люди не готовы принимать что-либо на веру. Очень трудно в этот период проталкивать новые идеи и внедрять новшества.

23 апреля в 14:49 по киевскому времени, Марс входит в знак Рака, здесь имеет статус падения, Венера соединяется с Ураном и это будет день кардинальных преобразований и действий.

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Автор: УНИАН