Самое время узнать, что подготовили звезды на романтическом поприще вашему знаку Зодиака.

Не за горами самый романтичный праздник в году - День святого Валентина. А значит, самое время узнать, что подготовили звезды на романтическом поприще вашему знаку Зодиака.

Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака публикует cosmo.ru.

Овен

Одинокие Овны имеют все шансы завести краткосрочный, но бурный роман. Что же касается Овнов, состоящих в отношениях, то им следует быть внимательнее к партнеру. Есть риск, что он поставит вас в неудобное положение перед своими родственниками или друзьями.

Тельцы в этот период будут страдать от нехватки свободы в отношениях. Эту проблему не получится переждать или замолчать. Ситуация потребует немедленного решения. Не бойтесь сказать любимому человеку, что вас что-то не устраивает в отношениях, тогда и перемены наступят.

Близнецы

Прислушайтесь к своей интуиции. Если есть проблемы со второй половинкой, совместный уход за жильем сблизит вас. Одиночки могут с пользой для себя обменяться телефонами и другими контактами с понравившимся людьми. Со второй половинкой сложно найти взаимопонимание. Но нужно быть разборчивыми в знакомствах.

Рак

Ракам, которые пребывают в отношениях, стоит добавить в них освежающую перчинку. Одинокие Раки могут столкнуться с неприятной ситуацией, если до этого они пытались выглядеть другим человеком.

Лев

Львов приятный вечер ближе к выходным, но не говорите на свидании о деньгах. У тех, чьи отношения уже устоялись, могут возникнуть проблемы в отношениях со второй половинкой. Она будет слишком эмоциональна и раздражительна.

Дева

Вы будете весьма импульсивны в своих поступках. Это может привести не к самым благоприятным последствиям в общении с противоположным полом. вы можете оттолкнуть как потенциальных партнеров, так и уже имеющуюся у вас вторую половинку. Держите себя в руках

Весы

Весы внезапно станут жуткими эгоистами на этой неделе. Желание взять свое может пойти вразрез с чужими интересами, которыми вы охотно пренебрежете ради достижения цели. Вас ждут трудности, которые вы сможете преодолеть только если сильно постараетесь.

Скорпион

Вы захотите на этой неделе просто отвлечься и насладиться жизнью. Это может привести к тому, что вы начнете пренебрегать нуждами любимого человека. Вам будет хотеться больше внимания к своей персоне и это хорошо. У вас тоже есть потребности, с которыми тоже надо считаться.

Стрелец

Стрельцы займутся активным поиском своего партнера. Что же касается тех Стрельцов, чьи отношения уже устоялись, то возможны проблемы со второй половинкой. Прошлое может внести суеты в ваши отношения.

Козерог

Козероги могут попасть в щекотливое положение из-за ошибок своего романтического партнера. Дайте понять, что он поступил несправедливо по отношению к вам.

Водолей

Водолеям захочется найти в новых партнерах черты кого-то из своего прошлого. Это путь в никуда. Чем раньше вы это осознаете, тем лучше. У Водолеев, чьи отношения уже устоялись, то возможны незначительные конфликты на бытовой почве, но они преодолимы.

Рыбы

У семейных Рыб на романтическом поприще будет все спокойно. А вот у одиноких Рыб ожидается весьма интересное развитие событий. Им предстоит попробовать создать отношения, невзирая на разницу в возрасте.

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Автор: УНИАН