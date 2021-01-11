Одинокие Тельцы получат нового поклонника – в своих чувствах вам признается человек с вашей работы.

Астрологи прогнозируют некоторым знакам Зодиака встретить любовь уже на этой неделе.

Об этом пишет slovofraza.

Отношения Тельцов на этой неделе будут протекать хорошо, ведь вам удалось исправить все ошибки и проблемы. Вы приблизитесь к своему партнеру и будете раздумывать над вашим общим будущим. Выходные будут чувственными, и вы оба будете очень счастливы вместе. Сейчас для ваших отношений чудесное время. А одинокие Тельцы получат нового поклонника – в своих чувствах вам признается человек с вашей работы. Подумайте о том, чтобы начать с ним/ней новые отношения, из этого может получиться прекрасная любовная история.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут улучшить свои отношения, если будут больше узнавать своего партнера. Сейчас для вас самое лучшее время, чтобы расслабиться и получить максимум удовольствия. Главное – больше времени проводить вместе и показывать настоящие чувства. А одинокие Скорпионы могут переоценивать свои силы, и предъявлять высокие требования к партнеру. Но вам помогут планеты, поэтому вы добьетесь своего и встретите идеального человека.

Рыбы

На этой неделе Рыбам не надо пренебрегать своим партнером и нужно подходить к отношениям с романтическим и позитивным настроением. Вы отдадитесь страстям, но будете контролировать себя. Добавим, что вторая половинка готовит для вас приятный сюрприз. А одиноким Рыбам нужно сделать шаг навстречу своей любви. Планетарное влияние может помочь вам познакомиться с интересными, захватывающими людьми, которые изменят вашу жизнь.

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Автор: УНИАН