Одинокие Овны в феврале могут, наконец, встретить родственную душу.

Известный астролог Хаял Алекперов составил любовный гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака.

Об этом пишут "Факты".

Овен

Одинокие Овны в феврале могут, наконец, встретить родственную душу. У вас даже шансы встретить предстоящий День всех влюбленных с человеком, который может стать вашей половинкой.

Тельцы в феврале будут купаться во внимании представителей противоположного пола. Одиноким Тельцам звезды сулят положительные перемены в личной жизни.

Близнецы

Семейные Близнецы будут страдать от советов посторонних людей. Тщательно их фильтруйте и полагайтесь на свою интуицию.

Рак

Ракам стоит как можно более тщательно оберегать свои отношения, так как в феврале вам грозят размолвки с партнером. Избегайте колких замечаний и строгой критики в адрес любимого человека.

Лев

В отношениях Львов наступит долгожданная гармония. Вы обретете полное взаимопонимание с близким человеком.

Дева

В феврале Девы будут нуждаться в поддержке своего партнера. Позвольте близкому человеку помочь вам.

Весы

Весы будут в штыки воспринимать критику от любимого человека. Звезды советуют вместо того, чтобы затевать ссору, прислушаться к словам партнера.

Скорпион

Присмотритесь к людям, которых вы видите каждый день. Скорее всего, вы в упор не замечаете достойного человека, которому очень сильно нравитесь.

Стрелец

Стрельцов в феврале ждет приятная встреча. Старайтесь почаще выходить из дома и заводить новые знакомства.

Козерог

Любимый человек порадует вас романтическим сюрпризом. Вы можете получить приятный подарок, но не забудьте сделать приятное своей второй половинке в ответ.

Водолей

Прекратите осыпать жалобами своего партнера. Проявите инициативу и устройте своей половинке романтический сюрприз. Ваша вторая половинка обязательно ответит тем же.

Рыбы

В середине февраля у семейных Рыб возможны небольшие разногласия с партнером. Перестаньте провоцировать конфликты, лучше уделите своей половинке больше тепла внимания.

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Автор: УНИАН