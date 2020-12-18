2021-й год можно назвать гармоничным, по сравнению с 2020-м.

Венера и Марс – планеты, отвечающие за романтику и любовь. Венера – женская планета, характеризует любовь и взаимоотношения. Марс – мужская планета, отвечает за активность, действие. В зависимости от аспектов, которые строят эти планеты к Солнцу того или иного знака Зодиака, во многом зависит ситуация в сфере взаимоотношений.

2021-й год можно назвать гармоничным, по сравнению с 2020-м. Во-первых, в 2020 году и Венера, и Марс, были ретроградны. Такое случается не часто и не каждый год. Ретроградная планета ориентирована на внутренний мир. Как была, так и остается планета в своих характерных проявлениях, но к ним добавляются акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции планеты. Главное в связи с такой планетой происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

В 2020 году Венера была ретроградна 40 дней, а Марс – 2 месяца в разные периоды. В 2021 году Венера станет ретроградной с 19 декабря 2021 года, а Марс не будет в этой фазе движения, что дает возможность нормального, гармоничного развития взаимоотношений. Оформление официальных союзов при ретро движении Марса и Венеры приносит сложности и, часто, отношения заканчиваются очень быстро. Начало взаимоотношений при ретро движении Марса или Венеры развиваются медленно, каждое событие воспринимается с искажениями, что откладывает отпечаток в душе и подсознании, который со временем может служить причиной немотивированного разрыва, охлаждения отношений. В 2021 году подобных неприятностей не произойдет, поэтому для многих этот год окажется счастливым, в плане личных взаимоотношений, их оформления и образования семьи.

ОВЕН

Начало года достаточно напряженное, личные отношения приносят много волнений, в семье возможны скандалы. Романтические отношения, интимные встречи могут принести огорчения и разочарования. Во многом это происходит из-за того, что вы хотите удовольствия лишь для себя, а это может нанести урон отношениям. Март и апрель – благоприятные месяцы, когда можно будет исправить ошибки предыдущего периода. Неприятности из-за повышенной эмоциональности вероятны в мае и первой половине июня, привычный уклад жизни изменяется, партнер раздражает, вы склонны провоцировать конфликты. Лето и первая половина сентября будут наполнены гармонией и взаимопониманием с любимым человеком, особенно сближает совместная деятельность. Вторая половина сентября и октябрь будут спокойны, если вы на первый план поставите интересы партнера. Даже если вам это сложно сделать – попробуйте, тогда в ноябре и декабре 2021 года вы обретете счастье в личной жизни.

Читайте также Назван самый идеальный мужчина по знаку Зодиака ТЕЛЕЦ

Практически весь год вы сможете наслаждаться гармонией личных взаимоотношений. Личное обаяние и физическая привлекательность притягивает к вам потенциальных партнеров. Окружающие находят вас более привлекательными и обаятельными, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы будете окружены красотой. Воспользуйтесь возможностями 2021 года, если вы одиноки, то в этом году, обязательно встретите своего идеального партнера. Для этого старайтесь быть на виду, среди людей, не замыкайтесь на личных проблемах, заявляйте о себе. Сложные месяцы – апрель, сентябрь и вторая половина декабря. Возможны ограничения или давление со стороны партнера. Вы можете не чувствовать надежность и уверенность в любимом человеке, хотя в этот период стремитесь обрести покровительственные взаимоотношения. В семейной жизни в эти месяцы происходят конфликты. В декабре возможна встреча с давним партнером, прошлой любовью, возобновление взаимоотношений, которые, казалось бы, уже закончены.

БЛИЗНЕЦЫ

Год перемен в семье, в романтических отношениях. Не простой год, но и нельзя его назвать плохим, скорее он важный, поскольку в июне 2021, Солнечное затмение будет в вашем знаке Зодиака. Вам придется делать выбор, возможны расставания, старые и бесперспективные отношения закончатся. Но их место обязательно займет новая любовь, либо кардинальные перемены в существующих личных взаимоотношениях, изменят отношения в лучшую сторону. Для многих это год перехода но новый уровень, возможно оформление брака или рождение ребенка. А может быть это будет первый опыт совместного проживания с партнером. Май будет для вас интересным, как и июлю, вторая половина августа. Появится возможность реализовать свои планы в личных взаимоотношения, повлиять на партнера, убедить в чем-то. В эти периоды вы становитесь даже внешне более красивым, приобретаете шарм, обаяние. Если вы щедро делитесь с людьми своей любовью, творчески себя проявляете, то получаете взамен еще большие блага.

РАК

Долгожданный мир и покой в семейной жизни, гармония в любви, нахождение романтического партнера. Что касается личных взаимоотношений – год благоприятный, особенно вторая половина апреля, июнь, июль, сентябрь. Чувственная сторона жизни становится более заметной, решаются любовные проблемы. Партнер доставляет вам больше радостей и удовольствий, вы стремитесь соответствовать, стать лучше. Сложные периоды – в первой половине апреля, в ноябре, когда даже незначительные разногласия могут принести серьезные конфликты и даже расставания. Возможны искушения, вы становитесь парадоксально привлекательны для противоположного пола, даже если не ощущаете себя таковыми. Связи, возникающие в этот период, как правило, неглубоки и быстротечны, не приносят удовлетворения. Вероятны разочарования и огорчения из-за романтических отношений. Ваши текущие взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы возомните о своей желанности для партнера, поставите во главу угла свои интересы и мнение.

ЛЕВ

Для вас год сложный, в том числе по сфере личных взаимоотношений. Увеличение производственных нагрузок и обязанностей, не дадут вам насладиться личными отношениями или отдыхом в кругу семьи. Периоды повышенной конфликтности, разлада с любимым человеком – апрель, сентябрь, декабрь. Потребность в развлечениях в месяцы, создаст дополнительные трудности. Многих настигают любовные или семейные неприятности, разлуки, разочарования, расставания, разрыв отношений, ощущение неизбежности развода. Вы можете почувствовать себя внутренне одинокими и нелюбимыми, нежеланными, что скажется даже на самых добрых отношениях и крепких чувствах. Но есть и благоприятные периоды, воспользовавшись возможностями которых, вы сведете к минимуму потенциальные неприятности. Январь, июль и октябрь лучше всего подходят для серьезных разговоров с партнером и планирования совместного будущего. В другие периоды – ссоры и недопонимание, приводящие к разрывам.

ДЕВА

Новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских связей, партнерских взаимоотношений, в романтические. В семье возможны неожиданные события скорее позитивного характера, но сопровождающиеся хлопотами и необходимостью каких-то перемен. Май и июнь - периоды повышенной конфликтности, вынужденного или желанного одиночества. Скорее, уединение, самоанализ своего поведения, взаимоотношений, принесет больше пользы, чем постоянное выяснение отношений. Ноябрь, также не простой - обязательства в отношениях вам могут показаться тяжким бременем, а любимый человек, супруг, страдает от вашей придирчивости и плохого настроения. Периодически, в течение года, возможны расхождения во взглядах с супругом, открытое противостояние, ссоры. Объяснения, помолвки, бракосочетания вполне возможны в течение года, поскольку больная часть, все же благополучна для решения вопросов партнерских взаимоотношений.

ВЕСЫ

Удачный год, особенно благоприятный для решения личных и семейных проблем. Этот период хорошо использовать для объяснений, помолвки, бракосочетания, а также для семейных вечеров и торжеств. Но постарайтесь все успеть до декабря, т.к. это единственный месяц, когда все может пойти совсем не так, как планировали, особенно в любовных отношениях. Если возникают сложности - старшие родственники и родители супруга отнесутся благосклонно к вашим действиям и помогут в решении возникших трудностей. Если вы одиноки - поиск романтического партнера, обязательно даст результат. Возможно возникновение любовных связей с иностранными гражданами или в поездках. Повышается ваш авторитет и значимость в семье и в паре, среди друзей. Это благоприятное время для планирования ребенка. Хорошо складываются и укрепляются отношения с домашними или любимыми. Удачный период для построения совместных планов и решения совместных задач. Может сложиться так, что производственные отношения перерастут в любовные.

СКОРПИОН

Не все получается так, как вы рассчитывали, особенно это касается личных взаимоотношений. Январь и февраль - период повышенной конфликтности и неблагоприятных перемен в личной и семейной жизни. Столкновения с домашними, недоразумения в любовных отношениях могут привести к разрыву отношений, разводу. Вы склонны настаивать на полной свободе для себя, а от супруга или партнера, от домочадцев, требуете подчинения и дисциплины. В любовных и дружеских отношениях склонность к экспериментам, поиск новых, необычных ощущений, приводит к негативным трансформациям. Обуздайте брожение чувств в первые два месяца года, и вы сохраните все, что вам дорого. Осень будет счастливой для вас, если и будут допущены ошибки во взаимоотношениях, то, вероятнее всего, осенью или в декабре, обстоятельства сложатся наилучшим образом, чтобы исправить ситуацию. Этот период благоприятен для помолвки и бракосочетания, а также стабилизации отношений с давним партнером или супругом.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина года очень благоприятна – у вас получается все задуманное и даже больше, особенно это касается любовных отношений, семейной жизни, рождения детей. Хороший период для укрепления любовных отношений, появляется более оптимистичный взгляд на вещи. Активизируются взаимоотношения партнерами из-за рубежа и в целом, все складывается удачно. Возможна новая любовь, встреча, которая изменит вас. Это будет идеальный период для любви, брака и семейной жизни, а также для совместной деятельности с партнером. Вообще, очень хорошо складываются взаимоотношения с представителями противоположного пола. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союза и деловых контактов. Хорошее, радостное настроение, дает склонность к развлечениям удовольствиям, романтическим и любовным связям. Вторая половина года менее радужна, скорее из-за того, что в жизни появляются люди из прошлого, напоминают давние события, о которых бы ни хотелось вспоминать.

КОЗЕРОГ

Благоприятный год, по сравнению с предыдущим, это касается всех сфер жизни, в том числе, любовных взаимоотношений. Это хороший период для деловых контактов с противоположным полом, которые могут преобразоваться в служебный роман. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Год благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. При правильном подходе к возможностям этого периода, вы имеете возможность нормализовать отношения с любимыми и в семье, обрести надежного партнера в лице супруга. Май и июнь – самые неприятные месяцы, в этот период конфликты возникают на ровном месте, которые могут привести к разрывам с любимым человеком. Также, в декабре возникают сложности в личных взаимоотношениях, которых можно избежать, если не торопить события.

ВОДОЛЕЙ

Год благоприятен для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания и семейных торжеств. Главное, не принимайте доброе отношение к вам как должное, храните существующие взаимоотношения, трепетно развивайте новые и помните – незаменимых людей нет. Порой, вас тянет к романтическим партнерам и вы не прочь увеличить их число, склонны к любовным приключениям. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда, что дает возможность наладить личную жизнь одиноким представителям знака Водолея. При этом не забывайте, что любовные авантюры и чрезмерное увлечение незнакомыми партнерами, может привести к неприятностям. Лучше употребите свою страсть и стремление получить удовольствие на посещение интересных мест, познавательных мероприятий. Возможна встреча с прошлой любовью, либо встреча с человеком, который откроет перед вами двери высшего общества, позволит вступить в новые контакты - любовные или деловые - с противоположным полом.

РЫБЫ

Вы накануне больших перемен, особенно это ощущение усилится в период со второй половины мая до августа. Все, что будет начато в эти месяцы, получит свое продолжение в 2022 году. Знакомства и встречи в этот период, окажут серьезное влияние на ваше будущее. Возможна встреча со своим будущим супругом или супругой, а также, у вас ест все возможности, чтобы возобновить взаимоотношения, которые были разорваны, но они вам дороги. Что бы ни происходило с вами в 2021 — брак, деловое предприятие или нечто иное, теперь вам предстоит перейти на более высокий уровень личного развития и счастья, и во многом, вам помогает любимый человек, либо давний романтический партнер. Испортить благоприятные возможности периода, может ваша склонность потакать собственным слабостям, а также слишком большое ощущение собственной значимости. Постарайтесь совладать с собой, уделяйте внимание супругу или романтическому партнеру и тогда, год оставит о себе приятные впечатления.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН