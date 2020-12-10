Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в наступающем году повезет встретить любовь.

Астрологи составили любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам в 2021 году не стоит зацикливаться на прошлых отношениях и пытаться воскресить то, что уже отжило. Астрологи рекомендуют обратить внимание на настоящее, чтобы не пропустить судьбоносные встречи. Тем, кто ищет любовь, в первой половине года улыбнется удача, а вторая его часть будет идеальной для укрепления чувств. Семейным парам важно больше времени проводить вместе, чтобы находить компромиссы и не ссориться по пустякам.

Тельцам астрологи рекомендуют налаживать личную жизнь в первой половине года: именно в это время есть шанс встретить родственную душу. Семейным Тельцам год не покажется скучным и пресным: их ожидают новые романистические приключения и проверка чувств. Внимание друг к другу и умение обходить острые углы помогут справиться с барьерами на пути к счастью. В новом году любовь и гармония посетят тех, кто совершает обдуманные шаги.

Близнецы

Близнецам в 2021 году обрести счастье в личной жизни поможет умение сдерживать эмоции и не переживать из-за пустяков. Поиск второй половинки астрологи рекомендуют начинать во второй половине лета — именно в этот период есть шанс встретить любовь всей жизни. Семейным парам не угрожают серьезные конфликты, ведь Бык трепетно относится к серьезным отношениям и покровительствует всем, кто стремится к гармоничной и счастливой жизни с избранниками.

Рак

Ракам счастье в любви дастся не так легко, как хотелось бы. В 2021 году важно слушать голос разума, а не сердца, иначе есть риск связать жизнь с токсичным партнером. Необдуманные решения из-за повышенной эмоциональности также доставят хлопот. Секрет счастья как для одиноких, так и для семейных Раков — внутренняя гармония и обдуманные поступки. Поиск любви лучше всего оставить на весенне-летний период, а в парах должно царить взаимопонимание, которое оценит Бык.

Лев

Львам обрести счастье в личной жизни помешает эгоизм, от которого лучше всего избавиться. Удачным временем для романтических отношений будет весенне-летний период, однако спешить с решениями астрологи не рекомендуют. Тем, кто умеет ждать, удастся обрести гармоничную и счастливую любовь. Семейным парам под эгидой Быка важно уметь выслушивать партнеров и не тянуть одеяло на себя, чтобы избежать ссор и конфликтов по пустякам.

Дева

Год Быка принесет множество радостных моментов в любовной сфере, но для успеха в сердечных делах Девам важно провести работу над собой. Тем, кто нашел любовь, помогут рассудительность и сдержанность. Одиноким сердцам астрологи рекомендуют повышать уверенность и не бояться новых знакомств. Бросаться с головой романтические отношения не стоит: важно понять, подходит ли выбранный партнер для серьезных отношений.

Весы

Весам астрологи рекомендуют запастись терпением. Первая половина года вряд ли будет спокойной: неурядицы и мелкие ссоры могут выбить из колеи, однако ответственность и умение обходить стороной острые углы помогут справиться с таким положением дел. Осторожность стоит проявить и тем, кто пока не нашел вторую половику — велик риск вновь окунуться в прошлые отношения, которые могут завершиться болезненно.

Скорпион

Скорпионам в 2021 году скучать вряд ли придется. Начало года будет идеальным для романтических отношений, прогулок и вечеров на двоих. В середине года Скорпионам потребуются ответственность и осторожность, чтобы не ошибиться с выбором, а конец года будет идеальным для заключения брака. Семейным парам также не придется скучать, и для того, чтобы отношения оставались целостными, нужно учиться контролировать эмоции.

Стрелец

Одиноким Стрельцам 2021 год подарит не одну судьбоносную встречу, и к ним нужно быть готовыми. Семейным парам астрологи рекомендуют разжигать страсть любви, а не тренироваться в острословии. Чем гармоничней будет атмосфера в доме, тем будет проще справляться с невзгодами

Козерог

В новом 2021 году Козерогам поможет умение выжидать и сохранять баланс. Обдумывая свои шаги, Козероги смогут уберечься от множества разочарований и конфликтов, а также найти в себе силы для завершения изживших себя отношений. Идеальным временем для знакомств астрологи называют весенний период. Семейным же парам важно думать друг о друге, стараясь избегать эгоизма.

Водолей

Водолеев ждет насыщенный год, однако астрологи рекомендуют не терять головы и не поддаваться соблазнам тем, кто находится в прочных отношениях. В целом год будет позитивным, однако есть риск столкнуться с токсичными людьми, которые будут лишь отравлять жизнь. Именно поэтому одиноким Водолеям астрологи рекомендуют сначала присмотреться к потенциальному партнеру и лишь потом давать волю чувствам.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют оставить переживания и сомнения, чтобы провести 2021 год позитивно. Терзания по поводу внешности и иные комплексы будут омрачать существование, и Рыбам пора перестать загонять себя в рамки. Любовь к себе поможет найти любовь в жизни. Тем, кто уже нашел вторую половинку, астрологи рекомендуют посвятить время семейной жизни, вместе заниматься общим делом, чтобы сблизиться и раскрыться друг для друга с новых сторон.

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Автор: УНИАН