Гороскоп совместимости на 2021 год поможет вам избежать конфликтов и наладить отношения в паре.
Об этом сообщает slovofraza.
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Стихия Огня + стихия Огня
Если вы не научитесь сдерживать свой негатив, то будет много ссор.
Стихия Земли + стихия Земли
Ваши отношения в 2021 году могут выйти на новый уровень. Скажите "нет" конкуренции между собой и двигайтесь вперед.
Стихия Воздуха + стихия Воздуха
Воздушные люди должны стать ближе. Однако если думать только о себе и своих личных проблемах, можно нажить много недомолвок и раздоров.
Стихия Огня + стихия Воздуха
Вашему союзу нужен здоровый эгоизм. Подумайте немного о себе.
Стихия Воздуха + стихия Воды
Этим людям астрологи рекомендуют находить баланс между работой и отдыхом. Во второй половине года полезными будут совместные поездки и дела.
Стихия Воды + стихия Воды
Вам стоит больше говорить друг другу приятные слова и делать сюрпризы.
Стихия Воды + стихия Земли
Если вы избавитесь от стереотипов, то ваша любовь станет намного крепче, а отношения прозрачнее.
Стихия Воды + стихия Огня
Такую пару ждут непростые испытания и ситуации, в которых придется решать за двоих. Не рассказывайте никому о своих планах. Также будьте искренними друг с другом.
Стихия Земли + стихия Огня
У такой пары могут появиться недоброжелатели, но борьба с ними лишь укрепит любовь.
Стихия Земли + стихия Воздуха
Людям стихии Земли и Воздуха в любви стоит опасаться трех вещей: критики, закрытости и обмана. Зато вы станете ближе и повыситься уровень доверия друг к другу.
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