Гороскоп поможет избежать ссор.

Гороскоп совместимости на 2021 год поможет вам избежать конфликтов и наладить отношения в паре.

Об этом сообщает slovofraza.

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Стихия Огня + стихия Огня

Если вы не научитесь сдерживать свой негатив, то будет много ссор.

Стихия Земли + стихия Земли

Ваши отношения в 2021 году могут выйти на новый уровень. Скажите "нет" конкуренции между собой и двигайтесь вперед.

Стихия Воздуха + стихия Воздуха

Воздушные люди должны стать ближе. Однако если думать только о себе и своих личных проблемах, можно нажить много недомолвок и раздоров.

Стихия Огня + стихия Воздуха

Вашему союзу нужен здоровый эгоизм. Подумайте немного о себе.

Стихия Воздуха + стихия Воды

Этим людям астрологи рекомендуют находить баланс между работой и отдыхом. Во второй половине года полезными будут совместные поездки и дела.

Стихия Воды + стихия Воды

Вам стоит больше говорить друг другу приятные слова и делать сюрпризы.

Стихия Воды + стихия Земли

Если вы избавитесь от стереотипов, то ваша любовь станет намного крепче, а отношения прозрачнее.

Стихия Воды + стихия Огня

Такую пару ждут непростые испытания и ситуации, в которых придется решать за двоих. Не рассказывайте никому о своих планах. Также будьте искренними друг с другом.

Стихия Земли + стихия Огня

У такой пары могут появиться недоброжелатели, но борьба с ними лишь укрепит любовь.

Стихия Земли + стихия Воздуха

Людям стихии Земли и Воздуха в любви стоит опасаться трех вещей: критики, закрытости и обмана. Зато вы станете ближе и повыситься уровень доверия друг к другу.

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Автор: УНИАН