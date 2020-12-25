В первый месяц года высаживают комнатные растения и убирают снег на участке.

Январь - самый холодный и снежный месяц в году. Однако и в это время проводятся садово-огородные работы. Даже в период новогодних и рождественских праздников можно найти себе занятие в саду или на подоконнике. В январе окучивают снегом деревья и кусты, подрезают ветки, высаживают комнатные растения в горшке, ухаживают за теплицей.

Луна имеет большое влияние на здоровье растений. Во время некоторых фаз лучше отказаться от полива или посадки. А в новолуние и полнолуние лучше отказаться от любых работ с растениями - в это время они очень уязвимы.

Лунные фазы на январь 2021

Убывающая Луна - с 1 по 12 января и с 29 по 31 января 2021 года

Новолуние - 13 января 2021 года

Растущая Луна - с 14 по 27 января 2021 года

Полнолуние - 28 января 2021 года

Лунный посевной календарь на январь

1 января – рыхлят почву комнатных растений. Не рекомендуется сажать растения.

2 января – борются с вредителями растений. Проводится обрезка и полив растений.

3 января – уход за выгоночными культурами, рыхление почвы.

4 января – посев многолетников, артишока. Хороший день для удобрения почвы.

5 января – не рекомендуется сеять растения.

6 января – не рекомендуется сеять растения. Благоприятный день для полива и подкормки.

7 января – пересадка и посев комнатных растений. Посев на рассаду спаржи и корневого сельдерея.

8 января – сеют семена многолетников под зиму.

9 января – сеют на рассаду петрушку, сельдерей, артишок. Рекомендуется пересадка и полив цветов.

10 января – проводятся те же работы, что и вчера.

11 января – благоприятный день для использования органических удобрений. Проводят полив, обрезку, рыхление почвы.

12 января – рекомендации такие же, как за прошлый день.

13 января – в Новолуние не рекомендуется проводить работы с растениями.

14января – не рекомендуется проводить работы с растениями.

15 января – не рекомендуется сеять, пересаживать и обрезать растения. Можно проводить полив.

16 января – сеют на рассаду петрушку, томаты, баклажан, сладкий перец. Проводят выгонку лука на перо.

17 января – проводят такие же работы, что и за прошлый день. Благоприятный день для полива растений и подкормки минеральными удобрениями.

18 января – проводят посев листовых овощей в теплице или на подоконнике.

19 января – проводят посев на рассадку лука, томатов, жгучего перца. Хороший день для ухода за выгоночными культурами.

20 января – не рекомендуется сеять и пересаживать растения. Можно поливать и обрезать.

21 января – посев салата и капусты в теплице или на подоконнике.

22 января – посев салата и капусты в теплице или на подоконнике. Благоприятный день для поливки и использования минеральных удобрений.

23 января – рекомендуется повторить работы за предыдущий день.

24 января – посев винограда, клематиса, аконита и других вьющихся растений.

25 января – проводят посев порея и укропа.

26 января – удаляют лишние побеги, борются с вредителями и болезнями растений. Хороший день для посевов в теплице и пересадки комнатных растений.

27 января – проводятся те же работы, что и вчера.

28 января – Полнолуние - не проводятся работы с растениями.

29 января – уход за комнатными растениями.

30 января – проводят обрезки и пересадки. Рыхлят почву. Удачный день для использования удобрений.

31 января – рекомендуется проводить те же работы, что и днем ранее.

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Автор: Екатерина Пулатова