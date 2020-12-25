Январь - самый холодный и снежный месяц в году. Однако и в это время проводятся садово-огородные работы. Даже в период новогодних и рождественских праздников можно найти себе занятие в саду или на подоконнике. В январе окучивают снегом деревья и кусты, подрезают ветки, высаживают комнатные растения в горшке, ухаживают за теплицей.
Луна имеет большое влияние на здоровье растений. Во время некоторых фаз лучше отказаться от полива или посадки. А в новолуние и полнолуние лучше отказаться от любых работ с растениями - в это время они очень уязвимы.
Лунные фазы на январь 2021
Убывающая Луна - с 1 по 12 января и с 29 по 31 января 2021 года
Новолуние - 13 января 2021 года
Растущая Луна - с 14 по 27 января 2021 года
Полнолуние - 28 января 2021 года
Лунный посевной календарь на январь
1 января – рыхлят почву комнатных растений. Не рекомендуется сажать растения.
2 января – борются с вредителями растений. Проводится обрезка и полив растений.
3 января – уход за выгоночными культурами, рыхление почвы.
4 января – посев многолетников, артишока. Хороший день для удобрения почвы.
5 января – не рекомендуется сеять растения.
6 января – не рекомендуется сеять растения. Благоприятный день для полива и подкормки.
7 января – пересадка и посев комнатных растений. Посев на рассаду спаржи и корневого сельдерея.
8 января – сеют семена многолетников под зиму.
9 января – сеют на рассаду петрушку, сельдерей, артишок. Рекомендуется пересадка и полив цветов.
10 января – проводятся те же работы, что и вчера.
11 января – благоприятный день для использования органических удобрений. Проводят полив, обрезку, рыхление почвы.
12 января – рекомендации такие же, как за прошлый день.
13 января – в Новолуние не рекомендуется проводить работы с растениями.
14января – не рекомендуется проводить работы с растениями.
15 января – не рекомендуется сеять, пересаживать и обрезать растения. Можно проводить полив.
16 января – сеют на рассаду петрушку, томаты, баклажан, сладкий перец. Проводят выгонку лука на перо.
17 января – проводят такие же работы, что и за прошлый день. Благоприятный день для полива растений и подкормки минеральными удобрениями.
18 января – проводят посев листовых овощей в теплице или на подоконнике.
19 января – проводят посев на рассадку лука, томатов, жгучего перца. Хороший день для ухода за выгоночными культурами.
20 января – не рекомендуется сеять и пересаживать растения. Можно поливать и обрезать.
21 января – посев салата и капусты в теплице или на подоконнике.
22 января – посев салата и капусты в теплице или на подоконнике. Благоприятный день для поливки и использования минеральных удобрений.
23 января – рекомендуется повторить работы за предыдущий день.
24 января – посев винограда, клематиса, аконита и других вьющихся растений.
25 января – проводят посев порея и укропа.
26 января – удаляют лишние побеги, борются с вредителями и болезнями растений. Хороший день для посевов в теплице и пересадки комнатных растений.
27 января – проводятся те же работы, что и вчера.
28 января – Полнолуние - не проводятся работы с растениями.
29 января – уход за комнатными растениями.
30 января – проводят обрезки и пересадки. Рыхлят почву. Удачный день для использования удобрений.
31 января – рекомендуется проводить те же работы, что и днем ранее.
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