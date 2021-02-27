Март - это месяц первых оттепелей после затяжной весны. В этот месяц начинается подготовка к дачному сезону. Люди высаживают рассаду овощей и цветов, запасаются семенами и необходимым инвентарем. Также проводятся работы в теплице, на подоконнике. Для того, чтобы растения хорошо прижились, нужно высаживать их по фазе Луны, поскольку наш спутник сильно влияет на состояние растений.
Когда можно и нельзя сеять и сажать растения
1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 и 31 марта – благоприятные дни для посевов и посадок любых растений.
9, 10, 11, 12, 13 и 28 марта лучше воздержаться от посева, посадки и пересадки любых растений.
Лунный календарь посевных работ на март 2021
1 марта – посев зелени и посадка луковичных цветов в теплице, рыхление почвы, подкормка цветов.
2 марта – проводятся те же работы, что и днем ранее.
3 марта – проводят посев и пересадку комнатных цветов, обрезают деревья.
4 марта – посев томатов, капусты, однолетних и многолетних цветов на рассаду. Пикируют сельдерей, баклажан, сладкий перец. Рекомендуется полив и подкормка цветов.
5 марта – рекомендации такие же, как вчера.
6 марта – рекомендуется удобрять и рыхлить почву, бороться с вредителями.
7 марта – посадка растений на семена.
8 марта – обработка и проращивание картофеля.
9 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.
10 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.
11 марта – культивация, полив и внесение удобрений.
12 марта – не рекомендуется посев и пересадка. Можно обрезать деревья.
13 марта – не рекомендуются посевы и посадки. Подготавливают почву к посеву, вносят удобрения.
14марта – не рекомендуются посевы и посадки. Подготавливают почву к посеву, вносят удобрения.
15 марта – посев острого перца на рассаду.
16 марта – проводят посев капусты и салата в теплице, обрезают деревья.
17 марта – проводится посев томатов, многолетних цветов, пикировка сладкого перца, лука-порея, обрезка деревьев.
18 марта – рекомендуется проводить те же работы, что и днем ранее.
19 марта – удалят лишние побеги, борются с вредителями. Посадка дыни, фасоли, гороха, огурцов.
20 марта – рекомендации повторяют вчерашние.
21 марта – рекомендации повторяют вчерашние. Не рекомендуется поливать растения.
22 марта – сажают томат, баклажан, перец, лук, горох, разновидности капусты, тыкву. В саду сажают сливу, яблоню, кусты смородины. Проводят подкормку минеральными удобрениями.
23 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.
24 марта – не рекомендуются посевы и пересадки. Можно перекапывать землю, бороться с вредителями и болезнями.
25 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.
26 марта – не рекомендуется посев на семена. Можно сажать виноград, землянику, однолетние цветы, прореживать побеги.
27 марта – посев однолетник и вьющихся растений, побелка и обрезка деревьев. Не рекомендуется удобрять почву.
28 марта – Полнолуние. Работы с растениями не проводятся.
29 марта – посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов.
30 марта – проводятся те же работы, что и днем ранее.
31 марта – луковичные растения, тыквенные, пасленовые, корнеплоды. Можно бороться с вредителями. Не рекомендуется обрезать деревья.
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