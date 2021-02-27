В этом месяце люди готовятся к дачному сезону.

Март - это месяц первых оттепелей после затяжной весны. В этот месяц начинается подготовка к дачному сезону. Люди высаживают рассаду овощей и цветов, запасаются семенами и необходимым инвентарем. Также проводятся работы в теплице, на подоконнике. Для того, чтобы растения хорошо прижились, нужно высаживать их по фазе Луны, поскольку наш спутник сильно влияет на состояние растений.

Когда можно и нельзя сеять и сажать растения

1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 и 31 марта – благоприятные дни для посевов и посадок любых растений.

9, 10, 11, 12, 13 и 28 марта лучше воздержаться от посева, посадки и пересадки любых растений.

Лунный календарь посевных работ на март 2021

1 марта – посев зелени и посадка луковичных цветов в теплице, рыхление почвы, подкормка цветов.

2 марта – проводятся те же работы, что и днем ранее.

3 марта – проводят посев и пересадку комнатных цветов, обрезают деревья.

4 марта – посев томатов, капусты, однолетних и многолетних цветов на рассаду. Пикируют сельдерей, баклажан, сладкий перец. Рекомендуется полив и подкормка цветов.

5 марта – рекомендации такие же, как вчера.

6 марта – рекомендуется удобрять и рыхлить почву, бороться с вредителями.

7 марта – посадка растений на семена.

8 марта – обработка и проращивание картофеля.

9 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.

10 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.

11 марта – культивация, полив и внесение удобрений.

12 марта – не рекомендуется посев и пересадка. Можно обрезать деревья.

13 марта – не рекомендуются посевы и посадки. Подготавливают почву к посеву, вносят удобрения.

14марта – не рекомендуются посевы и посадки. Подготавливают почву к посеву, вносят удобрения.

15 марта – посев острого перца на рассаду.

16 марта – проводят посев капусты и салата в теплице, обрезают деревья.

17 марта – проводится посев томатов, многолетних цветов, пикировка сладкого перца, лука-порея, обрезка деревьев.

18 марта – рекомендуется проводить те же работы, что и днем ранее.

19 марта – удалят лишние побеги, борются с вредителями. Посадка дыни, фасоли, гороха, огурцов.

20 марта – рекомендации повторяют вчерашние.

21 марта – рекомендации повторяют вчерашние. Не рекомендуется поливать растения.

22 марта – сажают томат, баклажан, перец, лук, горох, разновидности капусты, тыкву. В саду сажают сливу, яблоню, кусты смородины. Проводят подкормку минеральными удобрениями.

23 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.

24 марта – не рекомендуются посевы и пересадки. Можно перекапывать землю, бороться с вредителями и болезнями.

25 марта – не рекомендуются посевы и пересадки.

26 марта – не рекомендуется посев на семена. Можно сажать виноград, землянику, однолетние цветы, прореживать побеги.

27 марта – посев однолетник и вьющихся растений, побелка и обрезка деревьев. Не рекомендуется удобрять почву.

28 марта – Полнолуние. Работы с растениями не проводятся.

29 марта – посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов.

30 марта – проводятся те же работы, что и днем ранее.

31 марта – луковичные растения, тыквенные, пасленовые, корнеплоды. Можно бороться с вредителями. Не рекомендуется обрезать деревья.

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Автор: Екатерина Пулатова