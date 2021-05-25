В юне высаживается множество овощей и культур.

Июнь - очень плодотворный период для огородников и садоводов. В первый летний месяц проводится посадка томатов, огурцов, зелени, картофеля, кабачков. Высаженные весной культуры удобряют, опрыскивают, обрабатывают от вредителей. Также в этом месяце удаляют сорняки, перепалывают землю, высаживают летние цветы и плодовые деревья.

Луна оказывает большое влияние на рост и здоровье растений. В некоторые дни лунного цикла не рекомендуется высаживать некоторые культуры, а другие фазы считают плодородными. Чтобы урожай был богатым и здоровым, работу в земле стоит проводить с учетом фаз Луны.

Фазы Луны в июне 2021 года

Убывающая Луна - с 1 по 9 июня и с 25 по 30 июня 2021 года.

Новолуние - 10 июня 2021 года.

Растущая Луна - с 11 по 23 июня 2021 года.

Полнолуние - 24 июня 2021 года.

Посевной календарь на июнь по дням

1 июня – день считается неплодородным, посевы и посадки растений не рекомендуются. Можно бороться с сорняками и вредителями, косить траву.

2 июня – посадка луковых культур, капусты, моркови, картофеля, гороха. Можно вносить органические удобрения.

3 июня – высаживают рассаду перца, помидора, баклажана, сажают картофель. Поливы очень умеренные. Высаживают клубнику, землянику, виноград.

4 июня – не рекомендуются посевы и посадки большинства культур. Можно прореживать всходы, проводить обрезку растений и деревьев, вносить удобрения.

5 июня – рекомендации такие же, как и днем ранее.

6 июня – сажают черную репку, лук, сладкий перец, картофель, шпинат. Можно выкапывать первую раннюю картошку. Не рекомендуются обильные поливы.

7 июня – благоприятный день для посадки дыни, тыквы, редиски, замачивания и проращивания семян, посева брокколи, внесения удобрения и обрезки кустарников.

8 июня – проводится посадка баклажана, картофеля, цветной капусты, свеклы. Разрешены обильные поливы. Не рекомендуется пересаживать растения.

9 июня – период новолуния. Работы с растениями не проводятся. Можно удалять сорняки и обрезать больные ветки.

10 июня – период новолуния. Работы с растениями не проводятся. Можно удалять сорняки и обрезать больные ветки.

11 июня – период новолуния. Работы с растениями не проводятся. Можно удалять сорняки и обрезать больные ветки.

12 июня – самый благоприятный день для посадки любых овощных культур. День считается очень плодородным. Также можно высаживать ягодные кустарники, виноград. Обильный полив и подкормка, заготовка лекарственных растений.

13 июня – высаживают горчицу, сельдерей, шпинат, салат, укроп. Высадка рассады капусты, томатов, перца, баклажанов. Посадка однолетних цветов, роз, малины.

14июня – рекомендации такие же, как и днем ранее. Также можно высаживать помидоры, баклажан, цветную капусту.

15 июня – день считается не очень плодородным. Хороший день для вспашки и рыхления почвы, подготовки грядок, внесения удобрений.

16 июня – санитарная обрезка деревьев, скашивание травы. Не рекомендуется поливать и пересаживать растения. Можно сеять укроп, тмин, табак.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на июнь 2021: когда можно стричь и завивать волосы17 июня – высадка любой рассады, посев горького перца, прореживание всходов. Хороший день для посадки однолетних цветов, декоративных кустарников и роз.

18 июня – посев любых видов капусты и лука, шпината, чеснока, огурцов, горчицы. Посадка позднего картофеля. Можно высаживать любые плодовые деревья и виноград.

19 июня – высадка рассады, посадка огурцов, бобовых. Укоренение усов земляники, черенков и отводков ягодных кустарников. Обрезка, прищипка и подкормка растений.

20 июня – посев фасоли, гороха, чечевицы, декоративных кустарников, земляники. Не рекомендуется обработка ядохимикатами.

21 июня – высадка огурцов, всех видов капусты, чеснока, сельдерея, щавеля. Разрешается обильный полив и размножение клубники усами.

22 июня – проводятся те же работы, что и вчера.

23 июня – день Полнолуния. Растения очень уязвимы.

24 июня – день Полнолуния. Растения очень уязвимы.

25 июня – день Полнолуния. Растения очень уязвимы.

26 июня – посадка лука, спаржи, острого перца, фасоли, позднего картофеля. Удаление поросли, борьба с сорняками, перекопка и пересадка. Не рекомендуется поливать и обрезать растения.

27 июня – посадка корнеплодов, картофеля, чеснока и луковых. Замачивание семян, подкормка растений, рыхление почвы. Можно сажать многолетние цветы, виноград, пересаживать домашние растения в горшках.

28 июня – не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, подкормки и поливы. Можно проводить прополку, пасынкование, прищипки, формирование кустов.

29 июня – посадка корнеплодов и луковых культур. Посев позднего шпината, многолетних овощей, винограда. Не рекомендуется обрабатывать растения химическими препаратами.

30 июня – пересадка и перекапывание растений, рыхление почвы, прореживание всходов. Посадка картофеля, высадка рассады. Поливы и подкормки очень умеренные.

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Автор: Екатерина Пулатова