В феврале проводят посадку растений в теплице и на подоконнике.

Последний месяц зимы - не самый плодородный месяц года, однако и в этот период есть много работы в теплице и в огороде. В феврале многие садоводы уже начинают выращивать рассаду ранних овощных и цветочных культур. При работе с растениями нужно ориентироваться на фазы Луны, поскольку наш спутник сильно влияет на их состояние.

В новолуние, а также до и после него не рекомендуется работать с растениями - они очень уязвимы в этот период. Также запрещены посадка и пересадка растений в полнолуние - в этот период лучше заняться избавлением от вредителей и лечением заболеваний.

Лунный календарь посевных работ на февраль 2021

1 февраля – посев в теплице моркови, петрушки, сельдерея, свеклы. Посев на рассаду артишока, майорана, фенхеля, укропа. Можно сеять однолетние цветы.

2 февраля – посадка в теплице луковичных цветов, подкормка цветов. Можно обрезать растения и деревья, рыхлить почву.

3 февраля – в теплице проводят посев ранней капусты, редиса, сельдерея. Благоприятный день для посадки вьющихся растений. Не рекомендуется опрыскивать растения.

4 февраля – проводят посев на рассаду томата, баклажана, огурцов и перца в теплице или на подоконнике. Благоприятный день для посадки луковичных цветов и многолетников.

5 февраля – не рекомендуется обрезать деревья. Проводится посев на рассаду острого перца, всех видов капусты, тыквы. Можно удобрять почву и бороться с вредителями.

6 февраля – рекомендуются рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями. Благоприятный день для посадки вьющихся цветов, лука-порея, редиса. Нельзя пересаживать и поливать растения.

7 февраля – рекомендации такие же, что и днем ранее.

8 февраля – посев острого перца под покрытием из пленки, обрезка сухих веток деревьев.

9 февраля – посев раннего редиса, корневой петрушки, свеклы. Благоприятный день для полива, внесения органических удобрений.

10 февраля – благоприятный день для удаления сорняков, рыхления почвы, посадки луковичных растений. Проводят заготовки черенков.

11 февраля – Новолуние. Не рекомендуется сеять и пересаживать растения.

12 февраля – Новолуние. Не рекомендуется сеять и пересаживать растения.

13 февраля – посев в доме или теплице шпината, салата, корневой петрушки, моркови, чеснока. Благоприятный день для пересаживания растений и обрезания деревьев.

14февраля – не рекомендуется поливать, подкармливать растения, обрабатывать их от вредителей. Проводят посев баклажана, томатов, многолетних цветов.

15 февраля – посадка шпината, петрушки, сельдерея, укропа, пекинской капусты. Рекомендуется рыхлить почву и избавляться от вредителей.

16 февраля – проводят посев томатов, майорана, горчицы, жгучего перца. Можно полоть растения и проводить мульчирование.

17 февраля – благоприятный день для посадки однолетних и многолетних цветов. В теплице садят цветную и белокочанную капусту, брокколи.

18 февраля – рекомендуется сеять на рассаду шпинат, баклажан, салат, сельдерей, томаты. Благоприятный день для полива и минеральной подкормки.

19 февраля – в этот день желательно ничего не сеять. Можно белить деревья, проращивать семена, поливать растения.

20 февраля – посев цветочных культур на рассаду, земляники, фенхеля.

21 февраля – не рекомендуется сеять редис и морковь. Благоприятный день для прополки, внесения удобрений, борьбы с вредителями.

22 февраля – отличное время для пересадки комнатных растений. Посев на рассаду дыни и арбуза, сладкого перца, баклажана, капусты. Не рекомендуется обрезать деревья и использовать ядохимикаты.

23 февраля – рекомендации такие же, как и днем ранее.

24 февраля – проводят посев майорана, розмарина, сельдерея. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения, обрезать деревья.

25 февраля – посев на рассаду для теплицы огурцов, тыквы, кабачков. Благоприятный день для пересадки, высадки рассады, уничтожения вредителей.

26 февраля – проводят побелку деревьев, рыхление почвы. Период полнолуния - не проводятся никакие работы с растения.

27 февраля – полнолуние - работы с растениями не проводятся.

28 февраля – в теплице проводят посев моркови, петрушки, сельдерея, свеклы. Благоприятный день для посева однолетних цветов и пересадки многолетников.

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Автор: Екатерина Пулатова