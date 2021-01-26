Последний месяц зимы - не самый плодородный месяц года, однако и в этот период есть много работы в теплице и в огороде. В феврале многие садоводы уже начинают выращивать рассаду ранних овощных и цветочных культур. При работе с растениями нужно ориентироваться на фазы Луны, поскольку наш спутник сильно влияет на их состояние.
В новолуние, а также до и после него не рекомендуется работать с растениями - они очень уязвимы в этот период. Также запрещены посадка и пересадка растений в полнолуние - в этот период лучше заняться избавлением от вредителей и лечением заболеваний.
Лунный календарь посевных работ на февраль 2021
1 февраля – посев в теплице моркови, петрушки, сельдерея, свеклы. Посев на рассаду артишока, майорана, фенхеля, укропа. Можно сеять однолетние цветы.
2 февраля – посадка в теплице луковичных цветов, подкормка цветов. Можно обрезать растения и деревья, рыхлить почву.
3 февраля – в теплице проводят посев ранней капусты, редиса, сельдерея. Благоприятный день для посадки вьющихся растений. Не рекомендуется опрыскивать растения.
4 февраля – проводят посев на рассаду томата, баклажана, огурцов и перца в теплице или на подоконнике. Благоприятный день для посадки луковичных цветов и многолетников.
5 февраля – не рекомендуется обрезать деревья. Проводится посев на рассаду острого перца, всех видов капусты, тыквы. Можно удобрять почву и бороться с вредителями.
6 февраля – рекомендуются рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями. Благоприятный день для посадки вьющихся цветов, лука-порея, редиса. Нельзя пересаживать и поливать растения.
7 февраля – рекомендации такие же, что и днем ранее.
8 февраля – посев острого перца под покрытием из пленки, обрезка сухих веток деревьев.
9 февраля – посев раннего редиса, корневой петрушки, свеклы. Благоприятный день для полива, внесения органических удобрений.
10 февраля – благоприятный день для удаления сорняков, рыхления почвы, посадки луковичных растений. Проводят заготовки черенков.
11 февраля – Новолуние. Не рекомендуется сеять и пересаживать растения.
12 февраля – Новолуние. Не рекомендуется сеять и пересаживать растения.
13 февраля – посев в доме или теплице шпината, салата, корневой петрушки, моркови, чеснока. Благоприятный день для пересаживания растений и обрезания деревьев.
14февраля – не рекомендуется поливать, подкармливать растения, обрабатывать их от вредителей. Проводят посев баклажана, томатов, многолетних цветов.
15 февраля – посадка шпината, петрушки, сельдерея, укропа, пекинской капусты. Рекомендуется рыхлить почву и избавляться от вредителей.
16 февраля – проводят посев томатов, майорана, горчицы, жгучего перца. Можно полоть растения и проводить мульчирование.
17 февраля – благоприятный день для посадки однолетних и многолетних цветов. В теплице садят цветную и белокочанную капусту, брокколи.
18 февраля – рекомендуется сеять на рассаду шпинат, баклажан, салат, сельдерей, томаты. Благоприятный день для полива и минеральной подкормки.
19 февраля – в этот день желательно ничего не сеять. Можно белить деревья, проращивать семена, поливать растения.
20 февраля – посев цветочных культур на рассаду, земляники, фенхеля.
21 февраля – не рекомендуется сеять редис и морковь. Благоприятный день для прополки, внесения удобрений, борьбы с вредителями.
22 февраля – отличное время для пересадки комнатных растений. Посев на рассаду дыни и арбуза, сладкого перца, баклажана, капусты. Не рекомендуется обрезать деревья и использовать ядохимикаты.
23 февраля – рекомендации такие же, как и днем ранее.
24 февраля – проводят посев майорана, розмарина, сельдерея. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения, обрезать деревья.
25 февраля – посев на рассаду для теплицы огурцов, тыквы, кабачков. Благоприятный день для пересадки, высадки рассады, уничтожения вредителей.
26 февраля – проводят побелку деревьев, рыхление почвы. Период полнолуния - не проводятся никакие работы с растения.
27 февраля – полнолуние - работы с растениями не проводятся.
28 февраля – в теплице проводят посев моркови, петрушки, сельдерея, свеклы. Благоприятный день для посева однолетних цветов и пересадки многолетников.
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