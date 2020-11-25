Последний месяц в году не лишен огородных и садовых работ.

Декабрь считается самым спокойным и наименее загруженным днем в году. Однако и в этом месяце проводятся работы с растениями. В декабре нужно ухаживать за комнатными растениями и выгоночной зеленью, заниматься уборкой снега в саду, проверять заложенные на хранение луковицы. Чтобы работа в саду была плодотворной, нужно учитывать фазы Луны.

Как Луна влияет на растения

Смена фаз Луны влияет на все живое на Земле, в том числе и на рост и урожайность растений. Убывающая Луна - самый плодовитый месяц года, когда проводят высадку и пересадку растений. В полнолуние и новолуние растения нельзя трогать - они очень уязвимые. В это время советуют бороться с вредителями, убирать снег, приводить в порядок участок.

Лунный посевной календарь на декабрь 2020 года по дням

1 декабря – в теплице, на подоконнике проводится выгонка лука на зелень. Пропалывают растения, опрыскивают от болезней, вредителей. Садят вьющиеся цветы. Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых растений.

2 декабря – укрывают деревья в саду при долгой осени. Проводят подзимние посевы и мульчирование пастернака, петрушки, моркови. В теплице проводят посев шпината, щавеля, салата листового, редиса.

3 декабря – рекомендуется выполнять работы за прошлый день.

4 декабря – рекомендуется выполнять работы за вчерашний день. Не рекомендуется опрыскивать растения ядохимикатами.

5 декабря – выгонка на зелень лука-репки, шнитт-лука, петрушки. Пропалывают и рыхлят почву, опрыскивают от вредителей.

6 декабря – не рекомендуется поливать и подкармливать растения. Можно ухаживать за выгоночными растениями.

7 декабря – посев редиса, моркови, лука-репки. Благоприятный день для посадки и пересадки любых цветов.

8 декабря – в саду обрезают деревья, проводят снегозадержание на участках. Не рекомендуется замачивать семена.

9 декабря – проводят те же работы, что и днем ранее.

10 декабря – в теплице и на подоконнике проводят посев шпината, горчицы, листового салата. Выгонка на зелень, посев быстрорастущих культур.

11 декабря – благоприятный день для полива и подкормки растений. Садят многолетние цветы, проводят снегозадержание.

12 декабря – не рекомендуется обрезка растений и корней. Проводят уход за выгоночными культурами.

13 декабря – период Новолуния. Не проводить никакие работы с растениями.

14декабря – период Новолуния. Не проводить никакие работы с растениями.

15 декабря – период Новолуния. Не проводить никакие работы с растениями.

16 декабря – опрыскивают растения от вредителей, проводят обрезку, подкормку, прищипку. Благоприятный день для посева многолетних растений. Обрезают деревья и кустарники.

17 декабря – при теплой погоде проводят посевы под зиму укропа, петрушки. Обрабатывают растения от вредителей, болезней. Пропалывают и рыхлят почву.

18 декабря – рекомендации такие же, как за прошлый день.

19 декабря – не рекомендуются посевы и посадки большинства растений. В саду проводят снегозадержание.

20 декабря – сеют семена сладкого перца, томатов, тепличных огурцов. Выгонка на зелень сельдерея, свеклы, мангольда, петрушки. Хороший день для полива растений.

21 декабря – благоприятный день для посадки и пересадки многолетних цветов. Не рекомендуется обрезать растения и обрабатывать от растений и вредителей. Проводят посев шпината, укропа, петрушки.

22 декабря – рекомендуется выполнять те же работы, что и вчера.

23 декабря – проводят прополку растений, борьбу с вредителями, обрезку больных растений. Не рекомендуется пересадка, укоренение, подкормка и обрез здоровых растений.

24 декабря – проводят те же работы, что и в прошлый день.

25 декабря – посев пекинской капусты, листового салат. Проводят выгонку спаржи, петрушки, свеклы, сельдерея. Не рекомендуется рыхлить почву.

26 декабря – хороший день для изготовления соков и вина. Окучивают снегом деревья и кустарники. Благоприятный день для посева многолетних цветов.

27 декабря – не рекомендуется пересадка травянистых растений. В теплице и на подоконнике выгоняют на зелень щавель, лук, свеклу, ревень. Высаживают вьющиеся цветы.

28 декабря – проводят те же работы, что и в предыдущий день.

29 декабря – хороший день для замачивания семян, посева моркови и редиса, рыхления почвы и полива. Не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.

30 декабря – Полнолуние. Работы с растениями не проводятся.

31 декабря – Полнолуние. Не рекомендуется работать с растениями.

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Автор: Екатерина Пулатова