Апрель открывает огородный сезон.

Апрель открывает огородный сезон в большинстве регионов. В этот месяц высаживают в огород рассаду перцев, томатов, баклажанов, сельдерея, лука порея. Если вы ещё не посеяли семена, то можно начать выращивать рассаду скороспелых сортов. Также много работы ожидает на цветочных клумбах. В апреле подготавливают и подкармливают почву, обрезают кусты, высаживают деревья в саду.

Проводить работы на огороде нужно ориентируясь не только на погоду, но и на фазы Луны. В некоторые дни лунного цикла растения хорошо приживаются в земле и растут крепкими, а в другие дни овощи и цветы слабые и уязвимые. В полнолуние и новолуние никакие работы с растениями не проводятся.

Фазы Луны в апреле 2021 года

Убывающая Луна – с 1 по 11 апреля и с 28 по 30 апреля 2021 года

Новолуние - 12 апреля 2021 года

Растущая Луна - с 13 по 26 апреля 2021 года

Полнолуние - 27 апреля 2021 года

Посевной календарь на апрель 2021 по дням

1 апреля – посев редиса, красной капусты, ярового чеснока, гороха, фасоли, тыквы. Посадка ранней картошки. Посадка саженцев абрикоса, вишни, сливы, яблони, груши.

Читайте такжеПосадка помидоров 2021: когда высаживать культуру на посев и рассаду2 апреля – проводят опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей. Посадка клубневых и вьющихся цветов. Посев гороха и тыквы.

3 апреля – хороший день для посадки картофеля, чеснока и лука. Посев на рассаду перца и капусты. Не рекомендуются обильные поливы.

4 апреля – посев кабачков, тыквы, гороха, моркови, петрушки, редиса. Проводится санитарная обрезка деревьев и кустарников. Можно высаживать многолетние цветы.

5 апреля – благоприятный день для подкормки рассады, обработки растений от болезней. Высаживают на рассаду капусту и перец, проводят посадку картофеля и корнеплодов.

6 апреля – посев редиса, пастернака, корневой петрушки и сельдерея. Перекопка почвы.

7 апреля – проводится прополка и прореживание всходов, перекопка земли. Не рекомендуется пересаживать и подкармливать растения. Можно обрезать ветки и бороться с вредителями.

8 апреля – благоприятный день для посадки раннего картофеля, редиса, свеклы, моркови, гороха, фасоли, арахиса. Удобряют почву, сеют помидоры и перец на рассаду. Проводят посадку земляники, клубники и винограда.

9 апреля – проводятся те же работы, что и днем ранее.

10 апреля – обработка и прополка почвы, борьба с вредителями и болезнями. День считается неплодородным. Посадка и посев растений не проводятся.

11 апреля – Новолуние. В дни Новолуния работы с растениями запрещены.

12 апреля – Новолуние. В дни Новолуния работы с растениями запрещены.

13 апреля – Новолуние. В дни Новолуния работы с растениями запрещены.

14апреля – благоприятный день для посадки и пересадки любых овощей и всех видов капусты. Проводят минеральные подкормки и обильные поливы. Можно сажать декоративные и многолетние цветы.

15 апреля – проводится посев петрушки, кабачка, цветной капусты. Посадка гороха, фасоли, бобов, бахчевых культур, винограда.

16 апреля – проводятся такие же работы, что и днем ранее.

17 апреля – посадка вьющихся овощей и цветов. Не рекомендуется поливать растения.

18 апреля – высадка рассады огурцов и ранних помидоров. Посев семян огурцов и кабачков, тыквы, кустовой фасоли. Не рекомендуется использовать химические удобрения.

19 апреля – посев и высадка рассады капусты, укропа, фасоли, ранней картошки. Посадка малины, винограда, саженцев абрикоса и ореха.

20 апреля – посев на рассаду раннего перца, салата, сельдерея. Посев кукурузы. Посадка яблонь, ягодных кустарников. Проводятся поливы и подкормки минеральными удобрениями.

21 апреля – рекомендуется делать то же, что и вчера.

22 апреля – посев подсолнечника, базилика, майорана, розмарина. Можно высаживать крыжовник, голубику и малину.

23 апреля – посев укропа, петрушки, горького перца. Обработка почвы, минеральная подкормка. Хороший день для посева однолетних цветов.

24 апреля – посадка земляники, винограда, высадка рассады в почву. Посадка и пересадка ягодных кустарников.

25 апреля – высадка любых видов капусты, раннего гороха, свеклы, посадка картофеля. Можно высадить тыкву, кабачки и огурцы в теплице.

26 апреля – хороший день для посадки роз, ежевики, винограда. Не рекомендуется обрабатывать растения от вредителей и болезней.

27 апреля – Полнолуние. Работа с растениями не проводится.

28 апреля – Полнолуние. Работа с растениями не проводится.

29 апреля – посев моркови, лука, редиса и петрушки. Проводится посадка рассады огурцов, помидоров сладкого перца и баклажана в теплице. Проводится минеральная и органическая подкормка. Можно сажать яблони, сливы, вишни.

30 апреля – благоприятный день для посадки вьющихся цветов, редиса, чеснока, лука-порея. Проводится рыхление почвы, обработка от вредителей. Не рекомендуется поливать и обрезать растения. Можно высаживать клубнику и виноград.

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Автор: Екатерина Пулатова