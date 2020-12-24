Лунный календарь подскажет, какие дни первого месяца года самые благоприятные для стрижки.

Издревле замечено, что Луна имеет большое влияние на все сферы людской жизни, в том числе и на здоровье и рост волос. Астрологи утверждают, что в некоторые фазы лунного цикла волосы становятся ломкими и часто выпадают, а в другие дни выглядят пышными и блестящими. Чтобы смена прически прошла удачно, перед стрижкой и покраской волос нужно сверяться с лунным календарем стрижек.

Влияние Луны на волосы

Перед тем, как делать стрижку, обратите внимание на фазу Луны. В период растущей Луны волосы быстрее отрастают и хорошо впитывают маски. Это удачное время для подравнивания кончиков и ухода за волосами. В убывающую Луну волосы дольше сохраняют форму, но плохо растут - в это время хорошо делать завивки. Самым удачным временем для перевоплощений является полнолуние, когда волосы послушные и блестящие.

Лунные фазы на январь 2021

Убывающая Луна - с 1 по 12 января и с 29 по 31 января 2021 года

Новолуние - 13 января 2021 года

Растущая Луна - с 14 по 27 января 2021 года

Полнолуние - 28 января 2021 года

Лунный календарь стрижек на январь

Благоприятные дни для стрижки в январе 2021 года: 4, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 30 января.

Благоприятные дни для окрашивания волос в январе 2021 года: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 января.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в январе 2021 года: 3, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 29 января.

Неблагоприятные дни для любых работ с волосами в январе: 3, 5, 11, 15, 19, 25, 27 января.

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Автор: Екатерина Пулатова