Лунный календарь подскажет, какие дни первого месяца лета подходят для стрижки.

Луна влияет не только на погоду на Земле и наше самочувствие, но и на здоровье и рост волос. В зависимости от фазы спутника волосы могут быть непослушными, кудрявыми, гладкими или мягкими. Давно замечено, что стрижка в растущую фазу Луны может ускорить рост волос, а в убывающую Луну прическа лучше сохраняет свою форму и завивку, и медленно отрастает. Лучшее время для посещения парикмахерской и любых работ с прической - дни полнолуния.

Фазы Луны в июне 2021 года

Убывающая Луна - с 1 по 9 июня и с 25 по 30 июня 2021 года.

Новолуние - 10 июня 2021 года.

Растущая Луна - с 11 по 23 июня 2021 года.

Полнолуние - 24 июня 2021 года.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки

Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 7, 11, 12, 13-16, 22, 24, 28 июня 2021.

Стрижка для быстрого роста волос: 22, 23, 25 июня 2021.

Стрижка для укрепления волос: 1, 3, 12, 24, 28, 29, 30 июня 2021.

Кардинальное изменение стрижки: 28 июня 2021.

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30

Благоприятные дни для завивки волос: 4-8, 16-18, 20, 26 июня 2021.

Неблагоприятные дни для работы с волосами: 4, 5, 10, 27, 30

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Автор: Екатерина Пулатова