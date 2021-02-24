Лунный календарь подскажет, какие дни первого месяца весны самые благоприятные для стрижки.

Луна - это мудрый провидец, который влияет на земную погоду, судьбу человека и его здоровье. Состояние кожи, ногтей и волос человека сильно зависят от фазы Луны. В некоторые дни лунного цикла астрологи советуют делать стрижки и завивки, а в другие периоды любые манипуляции с волосами нежелательны.

Влияние Луны на волосы

Период растущей Луны хорошо подходит для стрижки и укорачивания волос, поскольку они отрастут густыми и пышными. Также можно делать процедуры по уходу за волосами. Однако не рекомендуется завивать волосы и делать укладку. В убывающую Луну волосы лучше сохраняют форму прически, но очень медленно растут. Можно завивать и выпрямлять их и делать стрижку, если вы хотите сохранить её надолго. Самый благоприятный период для любых работ с волосами - полнолуние.

Лунные фазы на март 2021 года

Убывающая Луна - с 1 по 12 марта и с 29 по 31 марта 2021 года.

Новолуние - 13 марта 2021 года.

Растущая Луна - с 14 по 27 марта 2021 года.

Полнолуние - 28 марта 2021 года.

Лунный календарь стрижек на март 2021

Благоприятные дни для стрижки волос: 5, 17-19, 21, 23, 25, 29 марта.

Благоприятные дни для ускорения роста волос: 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27 марта.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 6, 7, 17, 19, 21, 24, 25, 27 марта.

Благоприятные дни для смены прически: 1-2, 7-8, 15-21, 26-27, 29 марта.

Благоприятные дни для маникюра и косметических процедур: 11, 21, 27 марта 2021.

Неблагоприятные дни для стрижки: 9, 11, 12, 14, 31 марта.

Остальные дни являются нейтральными.

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Автор: Екатерина Пулатова