Лунный календарь подскажет, в какие дни декабря можно делать стрижку и когда от неё лучше отказаться.

Спутник нашей планеты играет важную роль в жизнедеятельности всех организмов. Луна имеет большое влияние на жизнь человека и его здоровье. Здоровье волос и качество стрижки также зависят от лунного цикла. Астрологи давно заметили, что наши локоны в одни дни становятся непослушными и тонкими, а в другое время хорошо сохраняют форму прически.

Влияние Луны на волосы

Для определения благоприятных дней для стрижки, покраски и завивки волос используют лунный календарь. В период растущей Луны волосы растут быстрее и хорошо впитывают маски и полезные вещества, а в убивающую - растут медленнее и дольше сохраняют форму стрижки. В полнолуние волосы послушные и блестящие. Это хорошее время для перевоплощений.

Лунные фазы на декабрь 2020

Убывающая Луна - с 1 по 13 декабря и 31 декабря 2020 года

Новолуние - 14 декабря 2020 года

Растущая Луна - с 15 по 29 декабря 2020 года

Полнолуние - 30 декабря 2020 года

Лунный календарь стрижек на декабрь

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2020 года: 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 26, 28, 30, 31 декабря.

Благоприятные дни для окраски волос в декабре 2020 года: 2, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18-21, 23, 25, 26, 28, 30, 31 декабря.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в декабре 2020 года: 1, 3, 6-11, 13, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 декабря.

Неблагоприятные дни для любых работ с волосами в декабре: 1, 4, 5, 7, 14, 17, 25 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова