Лунный календарь подскажет, какие дни второго месяца весны самые благоприятные для стрижки.

Луна оказывает сильное влияние не только на погоду на Земле, но и на судьбу людей, наше здоровье и самочувствие. Волосы - сильный источник силы, который также подвержен влиянию нашего спутника. В разные фазы Луны стрижка и прическа могут навредить или принести пользу волосам. Поэтому важно знать, в какие дни апреля следует воздержаться от посещения парикмахера.

Влияние Луны на волосы

Разные фазы лунного цикла по-разному влияют на волосы. Во время растущей Луны благоприятно делать стрижки и укорачивать волосы. Они отрастут очень быстро, а после стрижки станут пышными и густыми. Однако они плохо держат форму после завивки и выпрямления. В убывающую Луну волосы долго отрастают после стрижки и хорошо держат форму прически. В это время можно делать стрижки если вы хотите дольше сохранить длину волос. В полнолуние волосы очень послушные и полны энергии.

Фазы Луны в апреле 2021 года

Убывающая Луна – с 1 по 11 апреля и с 28 по 30 апреля 2021 года

Новолуние - 12 апреля 2021 года

Растущая Луна - с 13 по 26 апреля 2021 года

Полнолуние - 27 апреля 2021 года

Благоприятные дни для стрижки волос: 2-4, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28 апреля 2021.

Стрижка для быстрого роста волос: 15, 21-24 апреля 2021.

Стрижка для укрепления волос: 3, 4, 6, 27, 28 апреля 2021.

Кардинальное изменение стрижки: 29 апреля 2021.

Благоприятные дни для покраски волос: 1, 3, 5, 15, 17, 20-23, 25, 27, 29, 30.

Благоприятные дни для завивки волос: 3-5, 10, 13-17, 20, 23-25, 29-30 апреля 2021.

Неблагоприятные дни для стрижки волос: 5, 7-8, 10-12, 26 апреля.

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Автор: Екатерина Пулатова