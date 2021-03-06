Существует много лунный гороскопов, которые дают советы людям и предсказывают будущее. Жизнь человека сильно зависит от фазы лунного цикла. Лунный гороскоп питания расскажет вам, какие продукты хорошо и плохо усваиваются в эту фазу Луны, и как составить рацион на сегодняшний день.
Лунный гороскоп питания 6 марта
6 марта - убывающая Луна в знаке Стрельца
В этот день очень опасно переедание. Рекомендуется вставать из-за стола с легким чувством голода, чтобы не навредить желудку и не набрать лишний вес. Заниматься похудением и голодать также нежелательно, поскольку день энергетически сложный. Пейте меньше воды.
Хорошо усваиваются в этот день кисломолочные продукты, сыры, йогурт. Можно пить много молока. Также полезно есть ватрушки. Рекомендуется употреблять орехи, яйца, бобовые, гречку и пшено. От мяса, алкоголя и кофе следует отказаться.
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