Сегодня можно есть сладкие блюда.

Лунный календарь диеты дает рекомендации для людей по питанию и составлению рациона. Работа наших органов пищеварения сильно зависит от фазы Луны. В некоторые дни лунного цикла привычные блюда усваиваются хуже или лучше, чем обычно.

Лунный гороскоп питания 5 марта

5 марта - убывающая Луна в знаке Стрельца

Сегодня пища хорошо усваивается и сгорает без остатка. Можно посвятить день гурманству, есть деликатесы, нагружать желудок. День неблагоприятный для диеты - не рекомендуется голодать и поститься.

Сегодня хорошо усваиваются сладости, но в разумных количествах. Можно есть растительную пищу, овощи, сыры. Рекомендуется использовать в блюдах больше приправ и специй - карри, корицу, базилик, зиру. Также можно выпить немного красного вина или сидра.

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Автор: Екатерина Пулатова