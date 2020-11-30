Затмение будет действовать на человечество в течение трех последующих месяцев.

Затмение в конце ноября будет кульминационным, и пройдет оно в Близнецах. Это событие будет действовать на человечество в течение трех последующих месяцев, и эксперты рекомендуют прислушаться к советам астролога, чтобы исключить неприятности и минимизировать риски.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнов ожидают подвижки в деловой среде: они могут воплотить в жизнь бизнес-идеи, пойти учиться или начать работу над проектом в небольшой группе. Затмение в 3-м доме повлияет и на общение, и с 30 ноября опасаться стоит конфликтов, которые могут перерасти в крупные ссоры. Астролог рекомендует быть внимательными на дороге, чтобы исключить неприятности.

Затмение пройдет во 2-м доме, относящемся к финансовой сфере, и Тельцы должны быть готовы к неожиданным ситуациям. Не исключено, что Тельцов посетят новые идеи для заработка, однако в этот период нельзя рисковать и идти на авантюры. Информацию нужно будет проверять, а перед покупками или продажами внимательно знакомиться со всей документацией.

Близнецы

Затмение в 1-м доме предвещает ситуацию, когда Близнецы будут на распутье: им предстоит выбор дальнейшего пути. С 30 ноября главной для них будет сфера отношений, и астролог рекомендует не рубить с плеча, но и не медлить. Осознанные решения в конечном итоге приведут к благополучию, если они будут приняты самостоятельно и взвешенно.

Рак

Затмение в 12-м доме сулит завершение цикла и освобождение от чего-то ради того, чтобы в жизнь пришло нечто новое. В конце ноября возможны дальние путешествия или, наоборот, изоляция, если Раки решат поработать в одиночестве. В это затмение могут случиться потери, однако перемены к лучшему не заставят себя ждать, если рассматривать подобные ситуации как освобождение и отказаться от негатива.

Лев

Лунное затмение в 11-м доме гороскопа будет влиять на отношения. Львы смогут заключить брак или развестись. Событие будет влиять и на потомство: это может быть рождение детей или воспитание ребенка партнера. Также затмение высветит правду, и Львы смогут отказаться от всего, что мешает развитию, поставив точку в одном деле и начав другое.

Дева

Затмение в 10-м доме гороскопа высвечивает карьеру и статус. Девам предстоит получать новости, причем не все из них могут быть приятными. Тем не менее затмение — это кульминация, когда можно менять сферу деятельности, занимать новые должности, достигать значительных успехов и получать долгожданные награды.

Весы

Затмение в 9-м доме гороскопа будет влиять на обучение. Весы смогут закончить или начать обучение, а также использовать ранее полученные навыки для воплощения в жизнь смелых идей. Новости будут и в сфере юридических дел, и Весы должны быть готовы к активной работе во имя своего благополучия.

Скорпион

Затмение пройдет в 8-м доме гороскопа, который отвечает за финансы. Астролог рекомендует отказаться от любых рисков, чтобы не потерять накопления и не привлечь в жизнь финансовые проблемы. Луна высветит важные моменты, и Скорпионы смогут оценить свое положение, а также найти способы привлечь в жизнь материальное благополучие.

Стрелец

Лунное затмение в 7-м доме партнерских отношений и брака создаст ситуацию, в которой Стрельцы созреют для серьезных решений. Это может быть бракосочетание, развод, появление потомства или иные судьбоносные перемены. С 30 ноября Стрельцы должны быть готовы к новым знакомствам, которые сыграют значимую роль в их жизни.

Козерог

Затмение пройдет в 6-м доме работы. Козероги получат важные новости, а также смогут начать новые грандиозные проекты. Не исключены и временные трудности, пройдя которые, Козероги смогут получить ценный опыт. Также затмение будет влиять на общение, и Козерогам предстоит сдерживать эмоции, чтобы не допускать ссор и конфликтов.

Водолей

У Водолеев затмение пройдет в 5-м доме гороскопа, который отвечает за страсть и влюбленность. В конце ноября им предстоят интересные знакомства, встречи и флирт. Водолеи должны быть осторожны, чтобы не угодить в ловушку и не погнаться за иллюзиями, разрушая семьи и крепкие отношения. Раскроет затмение и новые таланты, благодаря которым Водолеи могут заработать.

Рыбы

У Рыб затмение пройдет в 4-м доме гороскопа, связанном с местом жительства. Это может быть сделка по продаже или покупки недвижимости, переезды, ремонты и строительство. С конца ноября начнутся перемены, и Рыбам не стоит противиться тому, что происходит в жизни, чтобы управлять судьбой, а не плыть по течению.

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Автор: УНИАН