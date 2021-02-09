Наши предки давно заметили, что в одни дни лунного цикла некоторые продукты питания усваиваются лучше, чем обычно, а другие перетравливаются хуже. Лунный гороскоп питания поможет вам составить дневной рацион и подскажет, какие продукты стоит исключить сегодня.
Лунный гороскоп питания 9 февраля
9 февраля - убывающая Луна в знаке Козерога
Сегодня благоприятный день для очищения организма, диеты и разгрузки. Не рекомендуется переедать, есть тяжелую пищу, соленую и жирную еду. В любые блюда рекомендуется добавлять свежую зелень, приправу, специи. Полезными будут кинза, петрушка, базилик, куркума, руккола.
Хорошо усваиваются орехи, фрукты и овощи, соки, яйца. Рекомендуется ограничить мясные продукты, соленую рыбу, зерновой хлеб, плавленный сыр.
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