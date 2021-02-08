Наше самочувствие и работа организма сильно зависят от фазы лунного цикла. Луна оказывает сильное влияние на жизнь на Земле. Органы пищеварения тоже подвержены её влиянию. Давно замечено, что некоторые продукты плохо усваиваются организмом в некоторые фазы лунного цикла. Чтобы питание приносило только пользу, планируйте его согласно лунному календарю питания и диеты.
Лунный гороскоп питания 8 февраля
8 февраля - убывающая Луна в знаке Козерога
Сегодня неблагоприятный день для похудения. 8 февраля - сложный день в плане питания. Возможны боли в желудке. Сегодня рекомендуется поменьше солить блюда. Излишек соли может сильно навредить почкам. Рекомендуется отказаться от сала, копченостей, сельди, цитрусовых. Нежелательно злоупотреблять мясом.
Полезными сегодня будут различные пряности и специи. Их можно щедро добавлять в блюда. Особенно полезными будут перец, кардамон, мускатный орех. Также рекомендуется употреблять картофель в любом виде, цельнозерновой хлеб, творог.
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