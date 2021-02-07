Сегодня рекомендуется есть больше овощей.

Наши предки давно заметили, что в некоторые дни лунного цикла хорошо усваиваются определенные продукты, а другие плохо перетравливаются и вызывают болезни желудка. Чтобы питание приносило только пользу, планируйте свой ежедневный рацион с учетом фаз Луны. Лунный календарь питания поможет вам составить список продуктов, которые не рекомендуется употреблять сегодня.

Лунный гороскоп питания 7 февраля

7 февраля - убывающая Луна в знаке Стрельца

Сегодня энергетически сложный день. Еда перетравливает с трудом, возможно несварение желудка. 7 февраля можно провести однодневное голодание или разгрузочный день. В целом нельзя переедать и нужно исключить тяжелую пищу, мучное, жирное мясо, бобовые.

Рекомендуется употреблять легкую растительную пищу. Хорошо усваиваются любые овощи, кроме свеклы и томатов. Можно добавлять в еду растительное масло. Разрешается гречка, каши, яйца, картошка, нежирная рыба. Вечером можно выпить молока, остальные молочные продукты лучше исключить.

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Автор: Екатерина Пулатова