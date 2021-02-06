Сегодня хороший день для очищения и голодания.

Наш спутник оказывает большое влияние на Землю и процессы на планете. Погода, поведение животных и судьба человека зависят от смены фаз Луны. Существует множество лунных календарей, которые подсказывают людям благоприятные дни для стрижки, работы в саду или посещения врача. Питание и составление рациона также можно планировать по лунному гороскопу, ведь от смены фаз спутника зависит усвояемость продуктов.

Лунный гороскоп питания 6 февраля

6 февраля - убывающая Луна в знаке Стрельца

Во время убывающей Луны проходит обновление и очищение организма, выведение всего лишнего и расслабление. В это время можно есть больше, чем в другие фазы, и при этом не поправляться. Однако переедать сегодня не рекомендуется. 6 февраля - подходящий день для диеты и однодневного голодания.

Сегодня нежелательно пить много жидкости, есть тяжелую и грубую пищу, калорийные блюда. Следует исключить жирное мясо, жареную еду, грибы. Можно есть молочные и кисломолочные продукты, творог, а также изделия из теста без масла. Хорошо усваиваются блюда, в которых сочетаются творог и тесто, например, ватрушки или вареники с сыром.

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Автор: Екатерина Пулатова