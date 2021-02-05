Смена фаз Луны оказывает большое влияние не только на земную погоду, но и на всё живое на планете. По Луне определяют судьбу человека и его самочувствие в ближайшие дни. Лунный календарь питания подскажет вам, какие продукты питания можно употреблять сегодня, а какие плохо перетравливаются организмом.
Лунный календарь питания 5 февраля
5 февраля - убывающая Луна в знаке Скорпиона
Убывающая Луна выводит из организма все ненужное, помогает расслабиться и очиститься. В этот день можно съесть больше, чем обычно. Сегодня благоприятный день для похудения и диеты. Однако голодать не рекомендуется.
Еда сегодня должна быть питательной и разнообразной. Не ешьте одно и то же блюдо дважды. Хорошо усваиваются молочные и кисломолочные продукты. Особенно полезными будут кефир, сметана, простокваша. Также можно варить крупы и каши на молоке. Можно выпить немного красного вина. Склонным к полноте людям стоит исключить булочки и мучное, остальным можно есть цельнозерновой хлеб.
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