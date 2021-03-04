Луна влияет не только на нашу судьбу, но и работу организма. Издавна замечено, что в зависимости от фазы Луны процессы пищеварения ускоряются или замедляются, а усвояемость продуктов меняется. Чтобы питание принесло вам только пользу, составляйте дневной рацион с учетом лунного календаря.
Лунный гороскоп питания 4 марта
4 марта - убывающая Луна в знаке Скорпиона
Сегодня хороший день для похудения и диеты. Пища легко перетравливается и не превращается в лишний вес, однако переедать всё равно не стоит. В эти сутки уязвимым местом организма является печень, поэтому стоит ограничить количество сладкой и соленой еды.
Очень хорошо в этот день усваиваются продукты красного цвета - гранат, клюква, красная свекла, морковь, вишня, красная рябина. Особенно полезным будет помидор - его можно есть в любом виде, а также пить томатный сок. Не рекомендуется употреблять чеснок, рыбу и газированные напитки.
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