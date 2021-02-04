Сегодня рекомендуется увеличить количество молочных продуктов в рационе.

Луна – это мудрый провидец, который дает людям советы и оберегает от бед. Лунный гороскоп питания поможет вам в составлении своего рациона на сегодня. Издавна замечено, что в некоторые вазы лунного цикла одни продукты усваиваются лучше, а другие могут навредить. Узнайте, как питаться сегодня и что следует ограничить.

Лунный гороскоп питания 4 февраля

4 февраля - убывающая Луна в знаке Скорпиона

Сегодня нейтральный день для похудения. Ваши усилия в этой сфере не будут напрасными, но ошеломляющих результатов ждать не стоит. В период убывающей Луны из организма выводятся все излишки, еда хорошо переваривается. Можно есть больше, чем в другие фазы, и не поправляться. Однако сегодня переедать не рекомендуется, иначе будут проблемы с ЖКТ.

4 февраля - подходящий день для голодания и разгрузки. Рекомендуется вставать из-за стола слегка голодным. Очень полезно сегодня есть кисломолочные продукты. Особенно полезен творог и сыры. Желательно отказаться от кофе и чая сегодня, лучше заменить все напитки молоком. Не стоит употреблять алкоголь, сигареты. Склонным к полноте людям лучше исключить мучное и булочки.

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Автор: Екатерина Пулатова