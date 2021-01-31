Сегодня хорошо усваивается картофель.

Луна - это не только спутник Земли, но и мудрый провидец. Издавна по фазам Луны определяли ближайшее будущее, планировали работы в огороде и предсказывали судьбу. Фазы Луны также влияют на работу людского организма и органов пищеварения. По лунному календарю питания определяют, какие продукты стоит употреблять сегодня, а от каких лучше отказаться.

Лунный гороскоп питания 31 января

31 января - убывающая Луна в знаке Девы

Убывающая Луна - это период очищения и обновления организма. Сегодня выводятся все ненужные вещества, а еда перетравливается очень быстро. Сегодня можно есть больше, чем в другие фазы, и не поправляться.

В этот день рекомендуется максимально ограничить количество соли и перца в еде. Также не рекомендуется употреблять копчености, сало, соленую рыбу, плавленный сыр. Благоприятно есть любые круглые овощи, а также все виды капусты и гранат, можно пить гранатовый сок. Главный продукт дня - это картофель. Его можно есть в любом виде.

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Автор: Екатерина Пулатова