Сегодня рекомендуется разгрузить организм.

Издавна люди обращали свой взор к Луне, чтобы узнать свою судьбу и составить планы на будущее. Луна - это мудрый предсказатель, который влияет на всё живое на Земле. В разные фазы лунного цикла наш организм нуждается в разной пище. Лунная диета подскажет, насколько пригоден этот день для похудения и какие продукты стоит есть сегодня.

Лунный гороскоп питания 30 января

30 января - убывающая Луна в знаке Девы

Во время убывающей Луны наш организм выводит из организма всё лишнее и ненужное. В эти дни можно есть больше, чем в другие фазы, и это не отразится на вашем весе. Однако переедать сегодня не стоит. В этот день рекомендуется провести очищение и разгрузку организма.

Сегодня можно устроить себе разгрузочный день или однодневную диету. 30 января рекомендуется есть только вегетарианские блюда. Хорошо усваиваются каши, супы, грибы, овощи. Можно готовить еду на растительном масле и заправлять им салаты. Лучше отказаться от мяса, газированных напитков, сала, сельди, копченостей. Блюда стоит поменьше солить и не перчить.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова