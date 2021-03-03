Сегодня рекомендуется отказаться от мяса.

Лунный гороскоп питания основан на лунном календаре и предсказывает, какие дни подходят для похудения, и дает рекомендации по составлению рациона. В разные фазы Луны некоторые продукты усваиваются нашим организмом лучше или хуже, чем обычно.

Лунный гороскоп питания 3 марта

3 марта - убывающая Луна в знаке Скорпиона

В период убывающей Луны можно есть больше, чем обычно, поскольку организм избавляется от всех излишек. День хорошо подходит для диеты. Можно также проводить очищение организма, разгрузочный день.

Сегодня можно есть любые продукты кроме мяса. Также стоит с осторожностью есть хлеб и булочки. Можно экспериментировать с едой, есть деликатесы. Вся еда должна быть свежеприготовленной, вчерашние блюда не допускаются.

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Автор: Екатерина Пулатова