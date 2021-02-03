Этот день не подходит для похудения.

Издавна Луна подсказывала людям их судьбу, давала советы и направляла на правильный путь. Луна имеет сильное влияние на человека и его здоровье. От смены фаз нашего спутника также зависит работа органов пищеварения. Поэтому перед составлением рациона питания на сегодня сверьтесь с лунным календарем диеты.

Лунный гороскоп питания 3 февраля

3 февраля - убывающая Луна в знаке Весов

Сегодняшний день не подходит для похудения и диеты. Ваши усилия по похудению вряд ли будут эффективными. Сегодня можно есть больше, чем обычно, и не поправляться, поскольку убывающая Луна сама выводит все излишки.

3 февраля нежелательно голодать, поститься, очищать организм. Хорошо усваиваются блюда индийской кухни, а также специи карри и куркума. Благоприятно есть рис, лепешки, курицу в кисло-сладком соусе, кинзу. Также можно смело есть сладкое - сегодня оно вам не навредит.

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Автор: Екатерина Пулатова