Сегодня благоприятный день для похудения.

При составлении рациона питания на каждый день люди часто обращаются к мудрости нашего земного спутника. Луна имеет большое влияние на жизнь человека и его организм. По фазе Луны определяют, какие продукты сегодня хорошо усваиваются, а от каких стоит отказаться.

Лунный гороскоп питания 28 января

28 января - полнолуние в знаке Льва

Полнолуние - это день обновления и очищения. Сегодня можно провести однодневное голодание или разгрузочный день. Не рекомендуется сегодня употреблять еду с красителями и усилителями вкуса, искусственными добавками и пальмовым маслом. Также стоит отказаться от газировки, фастфуда, полуфабрикатов.

Полезными сегодня будут молочные продукты, сыры, растительные чаи. Можно добавлять в еду специи и пряности. За час до сна рекомендуется выпить пару глотков молока. Также можно есть рыбу, кашу, супы и бобовые. А от тяжелого и жирного мяса лучше отказаться. День благоприятен для похудения - любые тренировки и диета пойдут вам на пользу.

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Автор: Екатерина Пулатова