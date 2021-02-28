Сегодня разрешается себя побаловать.

Луна - это мудрый провидец, который предсказывает судьбу человечества. Наш спутник влияет на все сферы нашей жизни, в том числе и на работу органов пищеварения. Многие люди замечают, что в определенные дни лунного цикла некоторые обычные продукты усваиваются хуже или лучше, чем всегда.

Лунный гороскоп питания 28 февраля

28 февраля - убывающая Луна в знаке Девы

Убывающая Луна вымывает из организма все ненужное, способствует очищению. Это хороший день для гурманства и кулинарных экспериментов. Сегодня можно побаловать себя чем-то вкусненьким, поскольку вся пища хорошо перетравливается.

В этот день позволяется выпить немного красного вина. Также хорошо усваиваются морепродукты, сыры, виноград, экзотические фрукты. Но переедать сегодня всё же не стоит, чтобы не навредить организму.

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Автор: Екатерина Пулатова