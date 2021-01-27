Сегодня рекомендуется приправлять еду куркумой.

Известно, что наш спутник не только определяет судьбу человека, но и влияет на его здоровье. В разные дни лунного цикла одни продукты хорошо усваиваются, а другие приносят лишь вред. Лунный гороскоп питания подскажет, как составить рацион на сегодняшний день и стоит ли заняться похудением.

Лунный гороскоп питания 27 января

27 января - растущая Луна в Раке

Питание сегодня должно быть разнообразным и полноценным. Рекомендуется съедать блюдо сразу после приготовления. Не допускаются переедания, поскольку любой избыток превращается в лишний вес. Сегодня благоприятный день для похудения и диеты - все усилия вам окупятся.

Сегодня не стоит употреблять мясо, грибы и бобовые. Лучше всего усваиваются овощи, каши, йогурт, легкие супы. В эту ночь происходит обновления крови, поэтому очень полезными будут любые блюда с добавлением куркумы. Благоприятно есть цельнозерновой хлеб, хлебцы, яблоки и груши, вишню, мед.

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Автор: Екатерина Пулатова