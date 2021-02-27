Наши предки давно заметили, что Луна оказывает большое влияние на работу органов пищеварения и усвояемость продуктов. В некоторые дни лунного цикла хорошо усваиваются одни продукты, а другие плохо воспринимаются организмом.
Лунный гороскоп питания 27 февраля
27 февраля - Полнолуние в знаке Девы
В полнолуние полезно провести однодневное голодание. Если это невозможно - важно питаться легкой пищей без химических добавок, поскольку организм в эти сутки очень остро реагирует на всё ненатуральное. Рекомендуется пить больше жидкости, употреблять овощные блюда.
Из специй можно использовать натуральные приправы - имбирь, куркуму, розмарин. Можно есть супы, каши, рыбу, морепродукты и молочные продукты. В этот день плохо усваивается мясо, грибы и бобовые. Также не рекомендуется алкоголь.
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