Сегодняшняя пища должна быть сытной.

Наши предки давно заметили, что Луна оказывает большое влияние на работу органов пищеварения и усвояемость продуктов. В некоторые дни лунного цикла хорошо усваиваются одни продукты, а другие плохо воспринимаются организмом.

Лунный гороскоп питания 27 февраля

27 февраля - Полнолуние в знаке Девы

В полнолуние полезно провести однодневное голодание. Если это невозможно - важно питаться легкой пищей без химических добавок, поскольку организм в эти сутки очень остро реагирует на всё ненатуральное. Рекомендуется пить больше жидкости, употреблять овощные блюда.

Из специй можно использовать натуральные приправы - имбирь, куркуму, розмарин. Можно есть супы, каши, рыбу, морепродукты и молочные продукты. В этот день плохо усваивается мясо, грибы и бобовые. Также не рекомендуется алкоголь.

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Автор: Екатерина Пулатова